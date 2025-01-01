  1. الرئيسية
شيرين عبد الوهاب تضع حدا للأنباء المتداولة حول اعتزالها

الإثنين 24 نوفمبر 2025 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات

نفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ما تم تداوله حول اعتزالها الفن.

وقالت شيرين في تسجيل صوتي تم نشره على منصة “إنستغرام”: “تلقيت أخبارا عن اعتزالي، وأن أموري ليست على ما يرام. الحقيقة أنني بأحسن حال وأعد لكم مجموعة مفاجآت متنوعة ستسركم كثيرا”.
وأضافت: “سأقدم لكم الغناء من مواقع متعددة. لن أتوقف عن الغناء إلا برحيلي عن الدنيا. لا وجود لاعتزال، فالموت هو الاعتزال الحقيقي. طالما أنا حية، سأظل أغني. أحبكم جميعاً، وأشعر بحبكم يصلني”.
وتابعت: “أنا شخص لا يعرف الاستسلام. أواجه مواقف صعبة للغاية من المقربين جدا مني. ليست معارك أو دمارا، لكنني أمتلك قوة كبيرة. الله إلى جانبي، منحني القوة، وأنا ملك لكم. أعيش من أجل جمهوري. ترقبوا إصداراتي القادمة. أحبكم أعظم من الدنيا، وأنتم دنياي كلها”.

