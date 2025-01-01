انخفاض طفيف بمؤشر أسعار تكاليف البناء

رام الله/سما/

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضح في بيان صدر عنه اليوم الاثنين بهذا الخصوص، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.70، مقارنة بـ 119.77 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.47%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2025 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.53، مقارنة بـ 118.63 خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.48%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.12%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراً خلال شهر تشرين أول 2025 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً طفيفاً مقداره 01.0%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 117.04 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـ 117.06 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.47%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2025 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 114.29، مقارنة بـ 114.25 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.66%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.16%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2025 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 127.26، مقارنة بـ 127.27 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.71%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 113.68 مقارنة بـ 114.49 خلال الشهر السابق، بينما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.26%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 133.43 مقارنة بـ 133.07 خلال الشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي انخفاضاً مقداره 0.67%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.31، مقارنة بـ 116.09 خلال الشهر الذي سبقه.