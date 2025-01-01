أردوغان: وقف الحرب في غزة ضرورة عالمية ومشاركة تركيا قيد المراجعة

القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سنقوم نحن بمراجعة وضع وموقف قواتنا حيال مشاركتها في غزة، وخاصة على صعيد وزارة دفاعنا، وبعد هذا التقييم سنتخذ قرارنا النهائي".

وجاء هذا التعليق في إشارة حول مشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، واعتراض دولة الاحتلال عليها.

وأوضح الرئيس التركي، أن وقف إطلاق النار في غزة لا يقتصر أثره على الفلسطينيين وحدهم، بل يشكل ضرورة لتحقيق السلام على مستوى العالم.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها في إحدى جلسات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، أن "استمرار وقف إطلاق النار في غزة، والذي تم تحقيقه بمبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساهمات الدول الإقليمية الرائدة، له أهمية قصوى ليس فقط للشعب الفلسطيني بل من أجل السلام في العالم بأسره".

وأشار أردوغان إلى أن "بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن الدمار الذي أحدثته دولة الاحتلال جراء هجماتها على غزة أعاد مسار التنمية في الأراضي الفلسطينية إلى ما لا يقل عن 70 عاماً".

وتابع قائلا إن "ما شهدناه في غزة لم يقتصر على تدمير البنية التحتية، بل شمل أيضاً الأضرار البيئية، فيما يشكّل فقدان أكثر من 70 ألف طفل وامرأة وبالغ خسارة لا يمكن تعويضها ولا محو أثرها من ذاكرة الأجيال القادمة".

وشدد "على أنه في هذه المرحلة، يجب أن يتم التركيز على تسريع أنشطة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والبدء بأعمال إعادة الإعمار دون أي تأخير".

وأردف قائلا: "نحن مصمّمون ومستعدّون للإسهام في ديمومة وقف إطلاق النار على الأرض والمساهمة في إعادة إعمار غزة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما فعلنا حتى الآن".

ونوه الرئيس التركي "إلى ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي جهوده من أجل الحل القائم على دولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ووجّه أردوغان، التهنئة لجنوب أفريقيا قيادة وشعبا على "الموقف الشجاع الذي اتخذوه في قضية الإبادة الجماعية التي رفعوها ضد دولة الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية".