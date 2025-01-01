شهداء وجرحى في غارات جوية شرق خان يونس ونسف منازل شرق غزة

غزة/سما/

أدت الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن واصابة عدد آخر في اليوم 44 من وقف اطلاق النار.

واستشهد طفل مساء الأحد واصيب ثلاثة مواطنين بقصف من الزوارق الاسرائيلية على شاطيء رفح جنوب القطاع.

وصباح اليوم أطلقت الدبابات الاسرائيلية النار على شرق خان يونس فيما نفذت الطائرات عدة غارات وراء الخط الأصفر .

ونسف جيش الاحتلال منازل بحي الشجاعية شرق غزة.

وصباح الاثنين استشهد مواطن في قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة الشعف بحي التفاح قرب الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي داخل الخط الأصفر في منطقة التعليم ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

الاحصائيات

وخلال 24 ساعة استشهد 23 مواطنا بينهم 21 شهيدا جديدا وشهيدان انتشال واصيب 83 اخرين.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 339 شهيدا و871 مصاب فيما جرى انتشال 575 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى69756 شهيدًا 170946 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.