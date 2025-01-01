رغد دويكات من جامعة النجاح الوطنية تفوز بالمركز الأول بجائزة أفضل باحث شاب بالمؤتمر العلمي الدولي بكولالمبور

نابلس / سما /

فازت المبتعثة رغد دويكات من قسم علوم السمع والنطق في كلية الطب البشري والعلوم الطبية المساندة - جامعة النجاح الوطنية بالمركز الأول في جائزة أفضل باحث شاب في المؤتمر العلمي الدولي لطلبة الدراسات العليا في العلوم الصحية والصيدلة

(InCHaP 2025) والذي انعقد في كوالالمبور خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025

وجمع المؤتمر طلاباً من مختلف التخصصات والجامعات في ماليزيا واليابان والصين والهند والفلبين، بهدف تعزيز التواصل الأكاديمي وتبادل المعرفة والأفكار في مجالات متعددة تشمل الصحة السريرية، الصحة العامة، الابتكار في الصحة الرقمية، إعادة التأهيل، والعلوم الطبية الحيوية.

ويُعقد هذا المؤتمر كل سنتين تحت رعاية وزارة التعليم العالي الماليزية، بتنظيم من جامعة The National University of Malaysia (UKM)، وهي الجامعة الثانية في ماليزيا وذات الترتيب 126 عالميًا وفق تصنيف QS، وبشراكة دولية مع جامعة Osaka Metropolitan University في اليابان.

وقدمت دويكات خلال المؤتمر عرضاً تضمن بعض نتائج أبحاث الماجستير الخاصة بها، والتي هي حالياً قيد المراجعة للنشر. وركزت هذه الأبحاث على دراسة الصحة الصوتية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية، ومقارنتها بنتائج أبحاث معلمي المدارس، كنقطة أولية لبناء وتطوير وحدة تعليمية شاملة قائمة على الأدلة لتثقيف وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية على استراتيجيات المحافظة على الصحة الصوتية وتعزيزها في بيئة العمل الجامعية.

ومُنحت الجائزة بناءً على جودة العرض والمناقشة العلمية بين الطلبة المشاركين، وكذلك الأسئلة والنقاش البنّاء من لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الخبراء المختصّين الدوليّين، إضافة إلى الإنجازات البحثية والأكاديمية للطلبة خلال فترة دراستهم.

لقد أتاح لي هذا المؤتمر فرصة ثمينة للتواصل وتبادل الخبرات والحصول على تغذية راجعة من خبراء دوليين، مما سيسهم بشكل كبير في تطوير أبحاثي وتعزيز مسيرتي الأكاديمية المستقبلية.

وقدمت رغد دويكات خالص شكرها وامتنانها إلى جامعة The National University of Malaysia (UKM) وجامعة النجاح الوطنية، وخصت بالذكر قسم علوم السمع والنطق، على دعمهم المستمر وإتاحة الفرصة لها لمتابعة مسيرتها البحثية. وأضافت: "إن هذا الدعم كان له أثر كبير في تعزيز طموحاتي الأكاديمية والعلمية، وآمل أن تسهم نتائج أبحاثي في تطوير المعرفة وتقديم إضافة حقيقية في مجال الصحة الصوتية وعلوم السمع والنطق."