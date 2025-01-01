  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رغد دويكات من جامعة النجاح الوطنية تفوز بالمركز الأول بجائزة أفضل باحث شاب بالمؤتمر العلمي الدولي بكولالمبور

الإثنين 24 نوفمبر 2025 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغد دويكات من جامعة النجاح الوطنية تفوز بالمركز الأول بجائزة أفضل باحث شاب بالمؤتمر العلمي الدولي بكولالمبور



نابلس / سما /

فازت المبتعثة رغد دويكات من قسم علوم السمع والنطق في كلية الطب البشري والعلوم الطبية المساندة - جامعة النجاح الوطنية بالمركز الأول في جائزة أفضل باحث شاب في المؤتمر العلمي الدولي لطلبة الدراسات العليا في العلوم الصحية والصيدلة

(InCHaP 2025) والذي انعقد في كوالالمبور خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025

وجمع المؤتمر طلاباً من مختلف التخصصات والجامعات في ماليزيا واليابان والصين والهند والفلبين، بهدف تعزيز التواصل الأكاديمي وتبادل المعرفة والأفكار في مجالات متعددة تشمل الصحة السريرية، الصحة العامة، الابتكار في الصحة الرقمية، إعادة التأهيل، والعلوم الطبية الحيوية.

ويُعقد هذا المؤتمر كل سنتين تحت رعاية وزارة التعليم العالي الماليزية، بتنظيم من جامعة The National University of Malaysia (UKM)، وهي الجامعة الثانية في ماليزيا وذات الترتيب 126 عالميًا وفق تصنيف QS، وبشراكة دولية مع جامعة Osaka Metropolitan University في اليابان.

وقدمت دويكات خلال المؤتمر عرضاً تضمن بعض نتائج أبحاث الماجستير الخاصة بها، والتي هي حالياً قيد المراجعة للنشر. وركزت هذه الأبحاث على دراسة الصحة الصوتية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية، ومقارنتها بنتائج أبحاث معلمي المدارس، كنقطة أولية لبناء وتطوير وحدة تعليمية شاملة قائمة على الأدلة لتثقيف وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية على استراتيجيات المحافظة على الصحة الصوتية وتعزيزها في بيئة العمل الجامعية.

ومُنحت الجائزة بناءً على جودة العرض والمناقشة العلمية بين الطلبة المشاركين، وكذلك الأسئلة والنقاش البنّاء من لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الخبراء المختصّين الدوليّين، إضافة إلى الإنجازات البحثية والأكاديمية للطلبة خلال فترة دراستهم.

لقد أتاح لي هذا المؤتمر فرصة ثمينة للتواصل وتبادل الخبرات والحصول على تغذية راجعة من خبراء دوليين، مما سيسهم بشكل كبير في تطوير أبحاثي وتعزيز مسيرتي الأكاديمية المستقبلية.

وقدمت رغد دويكات خالص شكرها وامتنانها إلى جامعة The National University of Malaysia (UKM) وجامعة النجاح الوطنية، وخصت بالذكر قسم علوم السمع والنطق، على دعمهم المستمر وإتاحة الفرصة لها لمتابعة مسيرتها البحثية. وأضافت: "إن هذا الدعم كان له أثر كبير في تعزيز طموحاتي الأكاديمية والعلمية، وآمل أن تسهم نتائج أبحاثي في تطوير المعرفة وتقديم إضافة حقيقية في مجال الصحة الصوتية وعلوم السمع والنطق."

الأكثر قراءة اليوم

"الكابينت" الإسرائيلي يتحدث عن عملية عسكرية قد تكون "حتمية" في غزة

قاد قوات النخبة في حزب الله وحاولت إسرائيل اغتياله ثلاث مرات… من هو أبو علي هيثم الطبطبائي ؟

إعلام عبري: إسرائيل تحاول فرض وقائع بغزة قبل وصول القوة الدولية

ماذا قال مكتب نتنياهو عن اغتيال قائد اركان حزب الله في لبنان؟

حزب الله: اسرائيل تجاوزت الخط الاحمر ..

فتح” تنفي علاقتها بـ”العصابات المسلحة” العميلة التي تمارس الإجرام بحق الفلسطينيين

سجن “سيديه تمان” الاسرائيلي: اغتصاب بأنبوب مطفأة الحريق وضخ السائل في الأحشاء..

الأخبار الرئيسية

مسؤول أمريكي كبير يكشف: إدارة ترامب تدعم الغارات الإسرائيلية على غزة

خليل الحية يوجه رسائل في عدة اتجاهات.. ويؤكد: فلسطين أرض الأمة كله

شهداء وجرحى في غارات جوية شرق خان يونس ونسف منازل شرق غزة

إجماع اسرائيلي على رد محتمل من حزب الله على هجوم بيروت و”المنظومات الدفاعية الصاروخية وضعت في حالة جهوزية

حزب الله: اسرائيل تجاوزت الخط الاحمر ..

الاتصالات الفلسطينية