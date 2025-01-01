الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من ساعات المساء

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم، وجافا، ولا يطرأ تغير على درجات مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. واعتبارا من ساعات المساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء الى الاستقرار ليلا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا وجافا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.