واشنطن: ترامب يعتزم تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية خارجية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه يستعد لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ "منظمة إرهابية أجنبية".

وقال ترامب لموقع "جست ذا نيوز" إن ذلك "سيتم بأقوى وأقوى العبارات. يتم الآن إعداد الوثائق النهائية".

وجاء إعلان الرئيس بعد أيام قليلة من نشر "جست ذا نيوز" تحقيقًا مطولًا عن أنشطة الإخوان المسلمين والمخاوف المتزايدة داخل إدارة ترامب

وفي الأسبوع الماضي، صنف حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميريكية-الإسلامية (CAIR) على أنهما "منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود".

من جانبه، نفى مجلس CAIR هذه التسمية ورفع دعوى ضد حكومة تكساس، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يحرم أعضائه من شراء الأراضي في الولاية وينتهك حقوقهم الدستورية في الملكية وحرية التعبير، وفقا لما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.

وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في أغسطس إلى أن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية "قيد الإعداد"، لكنه عملية طويلة ودقيقة، خاصة مع وجود العديد من الفروع التابعة للإخوان التي يجب فحصها على حدة.



ويوم الثلاثاء الماضي، كشف حاكم تكساس أنه صنف كل من الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأميركية CAIR، كمنظمات إرهابية أجنبية، وهو أمر لم تقم به إدارة ترامب بعد.