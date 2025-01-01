  1. الرئيسية
الشيخ يبحث مع توني بلير وممثل أميركي ترتيبات "اليوم التالي" ومستقبل غزة

الأحد 23 نوفمبر 2025 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

التقى حسين الشيخ، نائب الرئيس، في رام الله يوم الأحد، مع توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمرشح لتولي إدارة غزة في المرحلة المقبلة، إضافة إلى ممثل عن الحكومة الأميركية.

وبحسب بيان مكتب الشيخ، جرى نقاش آخر التطورات المتعلقة بمرحلة اليوم التالي عقب صدور قرار مجلس الأمن، إضافة إلى بحث القضايا المرتبطة بقطاع غزة والضفة الغربية، والمتطلبات الأساسية نحو تحقيق حق تقرير المصير والدولة.

وثمّن الشيخ جهود الرئيس ترامب وجميع الوسطاء والشركاء مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان والشركاء من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والذهاب إلى صنع السلام والأمن والاستقرار.

وقد حضر الاجتماع كلا من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة.

