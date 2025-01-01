هل يشهد سوق الأسهم تصحيحًا في عام 2026؟

حذّرت وول ستريت من أن سوق الأسهم قد يتجه نحو تصحيح وسط تراجع مدفوع بمخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي، حيث انخفضت أسهم التكنولوجيا الرئيسية بشكل حاد يوم الثلاثاء (4 نوفمبر) بعد أن استجابت الأسواق بشكل سلبي لأرباح شركة بالانتير للربع الثالث.

في حين انتقد الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير ما وصفه بـ"التلاعب بالسوق"، يعتقد آخرون أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أصبحت الآن باهظة الثمن وقد تكون على وشك إعادة تقييم.

شركات وول ستريت تحذر من مخاطر التصحيح

حذّر بنك جولدمان ساكس المستثمرين من أن سوق الأسهم قد ينخفض ​​بنسبة تتراوح بين 10% و20%، حيث قال "ديفيد سولومون" الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس في كلمته خلال قمة الاستثمار لقادة المال العالميين في هونغ كونغ: "من المرجح أن تشهد أسواق الأسهم انخفاضًا بنسبة 10% إلى 20% خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة"، وأضاف أن الأمور تسير على ما يرام ثم تتراجع تدريجيًا مما يسمح بإعادة تقييم الوضع، ويحدث التراجع بنسبة 10% إلى 15% في كثير من الأحيان وحتى خلال دورات السوق الإيجابية، وهذا ليس أمرًا يغير أساسيات المستثمرين أو معتقداتهم الهيكلية حول كيفية تخصيص رأس المال.

وحضر الفعالية أيضًا الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي "تيد بيك" الذي ردد هذا التحذير قائلاً: "يجب أن نرحب أيضًا بإمكانية حدوث انخفاضات بنسبة 10% إلى 15%، وهي لن تكون مدفوعة بنوع من تأثير هاوية الاقتصاد الكلي."

ومع تداول العديد من أسهم التكنولوجيا حاليًا بما يراه البعض ارتفاعًا في نسب السعر إلى الربحية، يعتقد المسؤولون الماليون أن زخم الأسهم قد يتوقف.

هل الذكاء الاصطناعي طفرة أم فقاعة؟

تبلغ قيمة شركة إنفيديا وهي الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الرقائق حوالي 4.88 تريليون دولار، وينقسم المستثمرون حول ما إذا كانت شركات مثل إنفيديا وغيرها من الشركات التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي قادرة على تبرير تقييماتها الضخمة.

تتابع شركات التداول مثل ايزي ماركتس وغيرها الاحداث الجارية لتاثيرها المباشر على الأسواق المالية ففي تحليلٍ نُشر في سبتمبر، أشارت مجموعة شركة ديفير إلى معدل الفشل الهائل بين مبادرات الذكاء الاصطناعي حيث نجح 5% فقط في تعزيز أرباح الشركات، وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة ديفير "نايجل غرين" المستثمرين من أن "90%" من شركات الذكاء الاصطناعي قد تفشل مقارنًا ذلك بفقاعة الدوت كوم، معلقًا: "سيكون الوضع مع الذكاء الاصطناعي مشابهًا"، لكنه ظل متفائلاً بحذر بشأن الإمكانات طويلة الأجل لشركات Mag7 على الرغم من مخاطر التراجع.

بينما يعتقد بعض المحللين أن الذكاء الاصطناعي في فقاعة، فإن آخرين يدعمون طفرة الذكاء الاصطناعي تمامًا، أحد المتفائلين هو "ماغنوس غريملاند" مؤسس شركة Antler، الذي صرّح لبودكاست Beyond the Valley قائلًا: ما يجعل هذا مختلفًا بعض الشيء عن الفقاعة ويجعله مختلفًا تمامًا عن شركات الإنترنت هو وجود إيرادات حقيقية وراء الكثير من هذا النمو.

يتناقض رأي غريملاند بشكل حاد مع غالبية المستثمرين، الذين قال 54% منهم لمسؤولي الاستطلاعات إنهم يعتقدون أن أسهم الذكاء الاصطناعي في فقاعة مقارنةً بـ 34% فقط ممن عارضوا ذلك، وفقًا لأحدث استطلاع لمديري صناديق الاستثمار في بنك أوف أمريكا،.

تأتي هذه النتائج بعد أن أصدر بنك إنجلترا تحذيرًا حادًا بشأن احتمالية انتعاش تراجع الذكاء الاصطناعي في السوق الأوسع.

تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي قد توجه اختبارًا للواقع

تشير تحذيرات كبار المصرفيين والبنوك المركزية واستطلاعات رأي مديري الصناديق إلى تزايد ثقة المحللين باحتمالية حدوث تراجع في أسهم الذكاء الاصطناعي.

عرض كبار المستثمرين في وول ستريت وجهة نظرهم بشأن المخاطر في قمة قادة المال العالميين، مشيرين إلى أن انخفاضًا بنسبة 10% إلي 20% في الأسهم هو سيناريو واقعي خلال العام المقبل إلى 24 شهرًا مع إعادة تقييم المستثمرين للتقييمات المبالغ فيها.

يُحاكي هذا التحذير ما أشارت إليه لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا وهيئات دولية أخرى، والتي نبهت إلى تركيز القيمة السوقية في عدد قليل من الشركات الرابحة في مجال الذكاء الاصطناعي، وحذرت من أن المشاعر قد تنعكس بسرعة إذا لم تتحقق الأرباح المتوقعة.

يُظهر رد فعل الأسواق الأخير على نتائج بالانتير للربع الثالث (والتي كانت إيجابية في البداية قبل أن تنعكس) أن حتى النمو القوي في الإيرادات لا يضمن مضاعفًا مستقرًا عندما يكون الحماس مُدرجًا في السعر، تُظهر حلقات كهذه كيف يمكن أن تُؤدي تجاوزات الأرباح إلى إعادة التقييم عندما تكون التوقعات الأساسية مرتفعة.

لكن لم يُحسم الأمر بعد، فلا يزال الخبراء منقسمين حول ما إذا كانت أسهم الذكاء الاصطناعي في فقاعة أو حتى تواجه تصحيحًا محتملًا في دورة تبني تقنية متينة، تُظهر أدلة الاستطلاعات التي جُمعت في أكتوبر أن غالبية مديري الصناديق ينظرون إلى الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على أنها مُبالغ في قيمتها، وهو شعور يميل إلى تضخيم الجانب السلبي عندما يتراجع الإقبال على المخاطرة، في الوقت نفسه، يُشدد بعض الاستراتيجيين والمديرين التنفيذيين للشركات على أن الإيرادات الحقيقية وحالات الاستخدام الهيكلية للذكاء الاصطناعي تختلف عن الهوس السابق، مُجادلين بأن التراجع قد يُنهي المضاربات المفرطة دون أن يُعرقل التحول طويل الأجل.

يقول المحللون إن تصحيحًا معتدلًا للسوق قد يكون متسقًا مع الدورات التاريخية، وقد يُعيد حتى ديناميكيات أفضل لنسبة السعر إلى الأرباح، في المقابل، فإن التراجع غير المنظم الذي يمتد إلى أسواق الائتمان أو يُقوّض ثقة النظام المالي سيكون مصدر قلق نظامي أكبر، وهو السيناريو الذي تُحذر بعض الأصوات المتشائمة من أنه يزداد احتمالًا.