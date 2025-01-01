  1. الرئيسية
شهيد برصاص المستوطنين في دير جرير شرق رام الله

الأحد 23 نوفمبر 2025 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص المستوطنين في دير جرير شرق رام الله



القدس المحتلة / سما/

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مساء اليوم الأحد، في قرية دير جرير شرق رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال من قرية دير جرير.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب براء خيري علي معالي (20 عاما) استشهد خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على القرية.

وذكرت أن مستوطنين مسلحين قد هاجموا منازل المواطنين على أطراف القرية، وأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة لتأمين الحماية للمستعمرين.

وأضاف حمدان أن جنود الاحتلال والمستوطنين أطلقوا الرصاص تجاه المواطنين الذي حاولوا التصدي للهجوم ، ما أدى لإصابة الشاب معالي بالرصاص الحي بشكل مباشر في الصدر، وتم نقله إلى طوارئ بلدة سلواد، ثم إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

