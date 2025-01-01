حماس تلتقي رئيس المخابرات المصري في القاهرة..

القاهرة/ سما/

قالت حركة حماس في بيان لها، مساء اليوم الاحد، ان وفدا من قيادة الحركة التقى اليوم في القاهرة، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، وتناول اللقاء تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في غزة، ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق.



واضافت" ان الوفد أكد التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وشدد على أهمية وقف خروقات الاحتلال المستمرة والتي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي خروقات بشكل فوري ومنع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الأمور وإلحاق الضرر بالاتفاق".