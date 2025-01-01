  1. الرئيسية
الأحد 23 نوفمبر 2025 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: اسرائيل تجاوزت الخط الاحمر ..



سما / وكالات /

قال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، محمود قماطي، إن الاستهداف الإسرائيلي اليوم الأحد، طال قياديًا جهاديًا كبيرًا في المقاومة، لافتا إلى أنّ الحزب يعمل على التحقق من هوية المستهدف.

وأضاف قماطي، في تصريحات صحفية، "لا نعلق على ما يقوله العدو بشأن الرد؛ والقيادة تدرس الأمر وستتخذ القرار المناسب".

وأكد بأنه "لا خيار إلاّ التمسك بالمقاومة، ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة" مشيراً إلى أن كل الاحتمالات واردة بعد استهداف اليوم، وبأن "الاتفاقيات مع إسرائيل عديمة الفائدة".

وقال من موقع الهجوم إنّ "عدوان اليوم يشكل خرقا واضحا للخط الأحمر، ويفتح الباب أمام تصعيد قد يطال كلّ لبنان"، مشيرًا إلى التزام التنسيق الكامل مع الدولة والجيش اللبناني.

يشار إلى أن انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لبيروت، عصر اليوم الأحد، إثر غارة لجيش الاحتلال قالت "إسرائيل" إنها استهدفت "بشكل دقيق" قياديا بارزا في "حزب الله"، في هجوم أسفر أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية، عمارة سكنية، أن القيادي في "حزب الله" هيثم على الطبطبائي، المعروف باسم أبو علي الطبطبائي، كان متواجدا بها.

