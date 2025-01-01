سلام: الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة

بيروت /سما/

كتب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عبر حسابه على منصة “إكس”: “إن الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها”.

وأضاف: “إن حماية اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة هي أولوية الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة. فهي ستواصل العمل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل حماية اللبنانيين، ومنع أيّ تصعيد مفتوح، وبما يضمن ووقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها من ارضنا، وعودة أسرانا”.

و تابع سلام، قائلا: “ التجارب أثبتت أن الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار يمر عبر التطبيق الكامل للقرار 1701، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمهامه”.