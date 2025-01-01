الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيا مع انخفاض تدريجي على الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا إلى غائم جزئي حارا نسبيا إلى حار وجافا ويطرأ انخفاض على درجات مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وجافا ولا يطرأ تغير على درجات مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، واعتبارا من ساعات المساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدها السنوي، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد خلال يوم الأحد من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كذلك تحذر خلال ساعات ليل الإثنين ويوم الثلاثاء من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.