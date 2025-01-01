  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيا مع انخفاض تدريجي على الحرارة

الأحد 23 نوفمبر 2025 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيا مع انخفاض تدريجي على الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا إلى غائم جزئي حارا نسبيا إلى حار وجافا ويطرأ انخفاض على درجات مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وجافا ولا يطرأ تغير على درجات مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، واعتبارا من ساعات المساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدها السنوي، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد خلال يوم الأحد من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كذلك تحذر خلال ساعات ليل الإثنين ويوم الثلاثاء من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

الأكثر قراءة اليوم

يوسي كوهين: سرقنا الأرشيف النووي وأصيب الإيرانيون بهستيريا «أوسكار» اللبناني جنّد مساعد عالم الذرة فخري زاده..

الهزيمة الأكبر بتاريخ الكيان: بن سلمان لن يُصافِح نتنياهو.. ترامب تبنّى السعودية شريكًا مساويًا لإسرائيل والتزم بتعزيز قوّتها بشكلٍ مساوٍ للكيان

ويتكوف للوسطاء : نراقب الإختراقات والوضع الهش” و”ترامب مصر” على نجاح “المرحلة الثانية”

استشهاد 21 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركبة غربي غزة..

بينهم النائب الطيراوي..قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

مكتب نتنياهو يزعم “القضاء” على خمسة مسؤولين كبار من حماس في قطاع غزة

مصر تدعو إلى سرعة تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" في غزة

الأخبار الرئيسية

"الكابينت" الإسرائيلي يتحدث عن عملية عسكرية قد تكون "حتمية" في غزة

الكشف عن خطة التقسيم الامريكية في غزة: تجمعات سكانية"بالمنطقة الخضراء"لتقليص مساحات سيطرة حماس

وفد حماس يصل القاهرة ..استئناف التنقيب عن جثث الاسرى الإسرائيليين خارج مناطق سيطرة الاحتلال

بدعم أميركي..تركيا تصر على إرسال قوات إلى غزة رغم معارضة إسرائيل

الرئيس الفرنسي: الوضع في قطاع غزة لا يزال “صعبا للغاية” ويجب الحفاظ على “ديمومة واستمرارية” اتفاق وقف إطلاق النار

الاتصالات الفلسطينية