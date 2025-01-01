  1. الرئيسية
وفد حماس يصل القاهرة ..استئناف التنقيب عن جثث الاسرى الإسرائيليين خارج مناطق سيطرة الاحتلال

الأحد 23 نوفمبر 2025 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة /سما/

يصل وفد من حماس إلى القاهرة لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في الوقت نفسه، أكد مصدر في حماس لصحيفة الشرق الأوسط أن المحادثات بين ممثلي حماس والمسؤولين المصريين ستشمل أيضًا فصائل فلسطينية أخرى.

يأتي هذا التقرير في أعقاب التصعيد الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي، إثر انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار.

في غضون ذلك ذكرت قناة كان العبرية ان حماس والصليب الأحمر لن يجريان عمليات بحث عن جثث اسرى اسرائيليين في قطاع غزة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. مع ذلك، قد تُجرى أعمال البحث على الجانب الغزي من الخط الأصفر، الخاضع لسيطرة حماس.

ولا تزال جثامين ثلاثة أسرى إسرائيليين لدى حماس في غزة حتى اليوم.

