حماس تعلن رفضها قانون انتخابات المجالس البلدية الجديد الذي أصدره الرئيس عباس

غزة/سما/

اصدرت حركة المقاومة الإسلامية - حماس تصريحا صحفيا شديد اللهجة تعترض فيه على قانون الانتخابات الجديد للمجالس البلدية الذي أصدره الرئيس محمود عباس.

أكدت حماس أن هذا القانون، الذي "يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى 'برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية'"، يمثل عمليا "اشتراط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كمدخل للترشح".

اعتبرت الحركة أن هذا الإجراء يشكل "تعديا خطيرا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية".

يمثل القانون "محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين" الذين لهم حضور فعال في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم ونابلس.

يرى التصريح أن التشريع "يسعى إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح"، ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

حذرت حماس من أن القانون "يتماهى مع رؤية الاحتلال الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية وتجزئة الضفة" لإيجاد من يرضخ لـ "متطلبات الاحتلال".

أكدت الحركة أن مثل هذه الاشتراطات تأتي في سياق الرضوخ للضغوط الدولية التي تهدف إلى "إيجاد بيئة فلسطينية خاضعة".

في الختام، دعت حماس "فصائل شعبنا وكافة القوى والنخب إلى العمل على رفض تمرير هذا القانون الخطير".