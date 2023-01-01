  1. الرئيسية
الرئيس الفرنسي: الوضع في قطاع غزة لا يزال “صعبا للغاية” ويجب الحفاظ على “ديمومة واستمرارية” اتفاق وقف إطلاق النار

السبت 22 نوفمبر 2025 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الحفاظ على ديمومة واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا الأطراف بالتزام بتعهداتها.

 

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلاها، السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا.
وأضاف ماكرون أن الوضع في غزة ما زال “صعبا للغاية”.
ودعا للحفاظ على ديمومة واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مطالبا الأطراف بالالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب الإبادة في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

 

وفي السياق، أشار ماكرون إلى أن فرنسا والسعودية هما الضامنان لجدول أعمال “إعلان نيويورك” حول حل الدولتين للقضية الفلسطينية.
وأكد إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا وتنفيذ حل الدولتين، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنيا لتحقيق هذا الهدف.
وكانت مدينة نيويورك الأمريكية استضافت في يوليو/ تموز المنصرم، فعاليات المؤتمر برئاسة السعودية وفرنسا وبحضور فلسطين وغياب أمريكي وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

