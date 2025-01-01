  1. الرئيسية
الاحتلال يفرض منع تجول مشدد في عدة أحياء بالخليل

السبت 22 نوفمبر 2025 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل/سما/

أفاد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، عارف جابر، أن قوات الاحتلال فرضت صباح اليوم السبت منع تجول مشدد في أحياء: جابر والسلايمة وواد الحصين بمدينة الخليل.

وقال جابر إن الجنود يمنعون السكان من الخروج من منازلهم أو حتى الوقوف على النوافذ والأسطح، وسط انتشار عسكري مكثف وملاحقة لأي تحرك، في ظل مداهمات متقطعة داخل الحارات.

وأضاف أن المنطقة تعاني من إغلاقات مستمرة منذ سنوات، تشمل إغلاق الطرق بالسواتر والبوابات الحديدية، ومنع المركبات من المرور، إضافة إلى إغلاق أبواب بعض المنازل المطلة على الشوارع باللحام أو السلاسل الحديدية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لفرض واقع قسري على السكان الفلسطينيين، في محيط البؤر الاستيطانية المقامة داخل الخليل.

