  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شهيد بقصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان

السبت 22 نوفمبر 2025 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد بقصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان



بيروت /سما/

استشهد شاب لبناني اليوم السبت في قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024.

وفق "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، فإن الشاب كامل رضا قرنبش قتل جراء استهداف مسيرة إسرائيلية بغارة جوية على سيارته التي كان يقودها على طريق عين السماحية في بلدته زوطر الشرقية بقضاء النبطية، وتوجهت فرق الإسعاف إلى المكان.

في غضون ذلك كتبت قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) على منصة "إكس" بمناسبة الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان، تقول إنها "تواصل التزامها بدعم الجيش اللبناني شريكنا في تعزيز الاستقرار في الجنوب".

واعتبرت اليونيفيل "إعادة انتشار الجيش اللبناني في مختلف مناطق الجنوب خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة"، مضيفة أن "احترام سيادة ووحدة أراضيه أمر محوري للتقدم في تنفيذ القرار 1701".

أمس الجمعة أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة لوقف الاعتداءات عبر الحدود بشكل نهائي.

وقال عون -في كلمة تلفزيونية بمناسبة عيد الاستقلال- إن المبادرة تتضمن تولي الدول الشقيقة والصديقة تحديد مواعيد واضحة لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار وصولا للهدف النهائي المتمثل في حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد مجددا استعداد الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

وقال الرئيس اللبناني إن الظروف تغيرت، وإن لبنان تعب من حالة اللادولة.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، في حين تواصل احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي ينشر مراسلات بين السنوار وقادة حماس حول نظام الأسد

الاحتلال الاسرائيلي : مقاتلو رفح اعترفوا بخروجهم من الأنفاق بسبب الجوع والعطش

تصريحات كوهين عن "الدولة الفلسطينية في الأردن" تفجر غضب عمّان

اتفاق غزة يترنح.. الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده وينسف منازل في القطاع ويزعم اعدام 5 مقاومين بعد خروجهم من نفق

سفير إسرائيلي سابق لدى مصر : قوات بورتسودان تحالفت مع "الشيطان" بعد رفضنا تسليحها

بزكشيان : نقل العاصمة من طهران أصبح “ضرورة” لتجنب الكارثة ولا يوجد أمامنا أي خيار آخر

المجلس الوزاري الإسرائيلي يقرر تشكيل فريق للإشراف على المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة..

الأخبار الرئيسية

IMG_2622

يوسي كوهين: سرقنا الأرشيف النووي وأصيب الإيرانيون بهستيريا «أوسكار» اللبناني جنّد مساعد عالم الذرة فخري زاده..

صحف عالمية: غزة تموت جوعا رغم الهدنة وسط تراجع مقلق للتبرعات

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي مكثف على 4 مدن بغزة فجر اليوم

وول ستريت جورنال": خطة أمريكية لإقامة "منطقة خضراء" خالية من حماس في غزة

الاحتلال الاسرائيلي : مقاتلو رفح اعترفوا بخروجهم من الأنفاق بسبب الجوع والعطش

الاتصالات الفلسطينية