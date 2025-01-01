الاحتلال ينفذ مداهمات واسعة بالضفة والمستوطنون يحرقون منشأة زراعية

رام الله/سما/

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ساعات الليل وفجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات واسعة لمناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، تزامنت مع اعتداءات المستوطنين على عدد من ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

ففي نابلس، شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط المدينة، ونفذت عمليات مداهمة واعتقال، في حين سمع دوي إطلاق نار كثيف في محيط البلدة القديمة، وسط المدينة، وفقا لمصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس العين وبلدة حوارة جنوبي المدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.

وأفادت المصادر باعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الطيراوي وأبنائه عقب مداهمة منزلهم خلال اقتحام شارع القدس شرق نابلس.

كما اعتقل جيش الاحتلال فلسطينيا آخر عقب اقتحام منزله في حي التعاون بالمدينة.

وفي جنين، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة قباطية جنوب المدينة، تخللتها مداهمات لعدد من المنازل وتفتيشها.

وذكرت المصادر أن القوات داهمت الحي الشرقي والغربي من البلدة، وسط انتشار عسكري كثيف.

وفي الخليل، جنوب الضفة المحتلة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد مداهمات واسعة تركزت في الأحياء الشمالية والوسطى، ترافقت مع عمليات تفتيش واحتجاز مؤقت لعدد من السكان.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نعلين غرب المدينة، ونفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل.

كما أقدم مستوطنون على إحراق منشأة زراعية ومسكنا، في قرية أبو فلاح شمال شرق المدينة، بعد تسللهم فجرا من بؤرة استيطانية قريبة وإلقاء زجاجات حارقة، ما أدى إلى اشتعال المزرعة بالكامل.

وفي القدس المحتلة، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات، وعرقلت مرور الأهالي، بينما استمرت حملة التفتيش داخل المنازل لساعات عدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

فخلال النصف الأول من الشهر الجاري نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا أكثر من 1076 حالة اعتداء على الفلسطينيين، تضمنت 31 عملية هدم، بالإضافة إلى 18 عملية تجريف أراض ومنشآت.

كما تضمن التقرير استشهاد 10 فلسطينيين، بالإضافة إلى اعتقال 130 خلال الفترة المشمولة في التقرير من الأول حتى منتصف الشهر الجاري نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1078 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1600 طفل، وفق مصادر طبية فلسطينية.