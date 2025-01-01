  1. الرئيسية
وول ستريت جورنال": خطة أمريكية لإقامة "منطقة خضراء" خالية من حماس في غزة

السبت 22 نوفمبر 2025 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وول ستريت جورنال": خطة أمريكية لإقامة "منطقة خضراء" خالية من حماس في غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة عن خطة تدفع بها الولايات المتحدة لإنشاء "مجمعات سكنية" للفلسطينيين داخل المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في قطاع غزة، في مسعى لسحب المدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب، إلى أن التحضيرات تجري عبر "مركز التنسيق المدني-العسكري" في جنوب دولة الاحتلال، بقيادة الجيش الأمريكي.

وأوضح التقرير أن فرقا هندسية باشرت أعمال التخطيط وإزالة الأنقاض، في خطوة تعد "إقرارا ضمنيا" بأن نزع سلاح حماس وإخراجها من السلطة وفق خطة ترمب لن يتحقق قريبا.

