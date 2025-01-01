  1. الرئيسية
السبت 22 نوفمبر 2025 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صافٍيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو صافٍيا الى غائم جزئي حاراً نسبياً الى حار وجافا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وجافا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، واعتبارا من ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة وتتهيأ الفرصة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية تتحول في ساعات المساء الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض اخر ملموس على درجات الحرارة، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

