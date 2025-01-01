ترامب يلتقي ممداني في البيت الأبيض.. جدل واسع حول غزة واعتقال نتنياهو والسلام

واشنطن / وكالات /

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة في البيت الأبيض مع رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زوهار ممداني، وقال إنه كان لقاء جيدا.

وصرح الرئيس: “لقد كان اجتماعًا رائعًا، جيدًا ومثمرًا للغاية. لدينا قاسمٌ مشتركٌ واحدٌ – نريد لمدينتنا، التي نحبها، أن تكون ناجحةً للغاية”.

وسُئل، وهو يقف بجانب ترامب، عن اتهام إدارته بارتكاب إبادة جماعية في غزة. فقال وهو يقف بجانب الرئيس: “تحدثتُ عن ارتكاب الحكومة الإسرائيلية إبادة جماعية، وتحدثتُ عن تمويل الولايات المتحدة لها. وقد شاركتُ الرئيس في اجتماعنا قلق العديد من سكان نيويورك، الذين يريدون توجيه أموال ضرائبهم لصالح سكان المدينة، ولضمان قدرتهم على العيش بكرامة”. تجاهل ترامب هذه الاتهامات، والتزم الصمت.

وأضاف ممداني: “أُقدّر أي جهد يُبذل من أجل السلام”. “أبلغتُ الرئيس ترامب بذلك عندما تحدثتُ إلى ناخبيه. لقد سئم الناس من رؤية أموال ضرائبنا تُموّل حروبًا لا تنتهي، وأعتقد أيضًا أنه يجب علينا الوفاء بمسؤولياتنا تجاه حقوق الإنسان”.

وبعد أن وصفه ترامب، بأنه “شيوعي” و”كاره لليهود”، هنأ ممداني: “لقد خاض سباقا استثنائيا ضد أشخاص أذكياء للغاية، منذ الانتخابات التمهيدية المبكرة، وتغلب عليهم – وبسهولة”.

الرئيس الأمريكي، الذي ادّعى بعد فوز ممداني أن سكان نيويورك سيغادرون المدينة، خاطبهم قائلاً: “أعتقد أنكم ستقضون، كما آمل، وقتًا ممتعًا. كلما زاد نجاح ممداني زادت سعادتي. سنساعده على تحقيق حلم الجميع – نيويورك قوية وآمنة للغاية”.

من جانبه، أعرب ممداني عن تقديره الكبير للقاء الرئيس. وأضاف: “كان لقاءً مثمرًا ركز على التقدير والحب المشترك لمدينة نيويورك. لقد أقدر الوقت الذي أمضيته مع الرئيس، وأتطلع إلى العمل معًا لضمان قدرتنا على العيش هنا.

سُئل الاثنان عن وعد ممداني، الذي كرره مرارًا خلال الحملة الانتخابية، بإيقاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أجاب ترامب: “لم نناقشه، لكن لديه آراؤه الخاصة، ومن يدري؟ ربما سيتغير، كلنا نتغير، لقد تغيرت كثيرًا أيضًا. لقد تغيرت كثيرًا منذ توليت منصبي، وكان ذلك منذ زمن طويل. أعتقد أنه سيفاجئ المحافظين. في الواقع، لن يفاجئ الليبراليين، لأنهم يحبونه بالفعل”.

وقال ممداني ردا على نفس السؤال إن ما “أقدره بشكل خاص في الرئيس هو أن الاجتماع ركز ليس على نقاط الخلاف – وهناك الكثير منها – ولكن على هدفنا المشترك: خدمة شعب نيويورك”

حتى أن ترامب دعا ممداني لحضور اجتماعاته لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. “إذا رغب العمدة في حضور هذا الاجتماع، فأنا أعلم أنه يؤيده بشدة”. في ضوء التأخير في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قال الرئيس: “نحن نعمل على نزع سلاح حماس بالكامل، وبصراحة، سلاح الجميع”.