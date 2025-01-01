  1. الرئيسية
الاحتلال الاسرائيلي : مقاتلو رفح اعترفوا بخروجهم من الأنفاق بسبب الجوع والعطش

الجمعة 21 نوفمبر 2025 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي : مقاتلو رفح اعترفوا بخروجهم من الأنفاق بسبب الجوع والعطش



القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال أن المقاتلين الذين تم اعتقالهم أثناء محاولتهم مغادرة انفاق في رفح اعترفوا بأنهم خرجوا بسبب نقص الماء والطعام.

وأعلن جيش الاحتلال، عن خروج 5 مقاتلين من منظومة الأنفاق شرق رفح المعروفة باسم "جيب رفح".

وسلموا أنفسهم لجيش الاحتلال بحسب زعم القناة 12 الإسرائيلي وتم اقتيادهم أحياء للتحقيق معهم من قبل جهاز الشاباك في إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قتل 6 مقاتلين آخرين لاذوا بالفرار في غارة جوية.

وحسب زعم تقرير القناة فإن المقاتلين الذين تم اعتقالهم قالوا: "لقد خرجنا لأنه ليس لدينا ماء أو طعام".

إلى جانب المقاتلين كان هناك نحو 30 اخرين، بالإضافة إلى عشر جثث أخرى لأعضاء من حماس.

يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم الأنفاق على وتقليص مساحة بقائهم.

وتشير التقديرات إلى وجود موقعين آخرين يختبئ فيهما المقاتلون داخل الأنفاق في رفح، حيث بقي على قيد الحياة منهم عشرات الأشخاص.

