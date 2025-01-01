  1. الرئيسية
شهيد وإصابة في نابلس.. والاحتلال يحاصر منزلا في "تل" غرب المدينة

الجمعة 21 نوفمبر 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وإصابة في نابلس.. والاحتلال يحاصر منزلا في "تل" غرب المدينة



نابلس/سما/

شهدت بلدة تل غربي مدينة نابلس، الجمعة، عملية اقتحام ومحاصرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل سكني في البلدة.

أسفرت هذه الأحداث عن سقوط شهيد فلسطيني واحتجاز جثمانه، إلى جانب وقوع إصابة واحدة على الأقل.

أفادت مصادر محلية في قرية تل بأن الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر وكثيف تجاه المنزل المحاصر، مما أدى إلى استشهاد الشاب الفلسطيني داخله.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت وبشكل متكرر طواقمها الطبية من الوصول إلى المنزل المحاصر لتقديم الإسعافات الضرورية للمصاب الذي لا يزال محتجزا في الداخل.

تشير تقارير صحفية إلى أن المنطقة ما زالت تشهد توترات أمنية عالية، مع استمرار تطويق القوات للمنزل ومحيطه، ما يعيق أي محاولة للإجلاء أو التحرك الإنساني.

يعد هذا الإجراء خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تضمن حرية حركة الطواقم الطبية.

