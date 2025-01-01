  1. الرئيسية
نتنياهو يهاجم الشرع: عاد مُنتفخا من واشنطن ويسعى لجلب قوات روسية إلى حدودنا ..

الجمعة 21 نوفمبر 2025 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم الشرع: عاد مُنتفخا من واشنطن ويسعى لجلب قوات روسية إلى حدودنا ..



القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت مساء أمس، رئيس سوريا أحمد الشرع، المعروف أيضا بلقب "أبو محمد الجولاني"، وذلك عقب عودته من زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

وبحسب ما بثّته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، قال نتنياهو إن الشرع "عاد مُنتفخًا من واشنطن، وبدأ يفعل أمورًا لن نقبل بها"، مدعيًا أنه يسعى لـ"جلب قوات روسية إلى الحدود".

فيما عقّب وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلاً إن الشرع "عاد مبوْسَمًا"، في إشارة إلى عودته بحالة نشوة أو مزاج منتشٍ.

وكان الشرع قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نحو أسبوع ونصف، واتهم خلال اللقاء إسرائيل بانتهاك اتفاقية فصل القوات لعام 1974 بعد سقوط النظام السابق في سوريا، وتوسيع وجودها العسكري، وطرد قوات الأمم المتحدة، وتنفيذ أكثر من ألف هجوم، بينها هجمات استهدفت القصر الرئاسي ووزارة الدفاع. وأوضح الشرع في حينه أن دمشق لم ترد عسكريًا لأنها "تسعى لإعادة بناء الدولة".

وفي سياق متصل، أجرى نتنياهو ووزير الجيش كاتس هذا الأسبوع جولة داخل الأراضي السورية، حيث وصلا إلى موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة العزل، وأجريا جولة مراقبة على الجبهة، قبل عقد اجتماع أمني في المكان.

ووفق بيان مكتب رئيس الوزراء، التقى نتنياهو جنودًا من القوات النظامية والاحتياط، وأشاد بنشاطهم خلال الحرب، واطلع على الوضع الميداني وأجاب على أسئلتهم.

