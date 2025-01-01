  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإسرائيلي ينشر مراسلات بين السنوار وقادة حماس حول نظام الأسد

الجمعة 21 نوفمبر 2025 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينشر مراسلات بين السنوار وقادة حماس حول نظام الأسد



القدس المحتلة/سما/

كشفت قوات الجيش الإسرائيلي خلال العمليات التي نفذتها في قطاع غزة عن "وثائق تؤكد وجود صلة مباشرة بين حركة "حماس" ونظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد".

 

وتتضمن الوثائق مراسلات بين كبار مسؤولي "حماس" منهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية، والأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله، بالإضافة إلى محمد سعيد إيزدي، قائد فيلق فلسطين ضمن قوات الحرس الثوري الإيرارني.

وفي إحدى الرسائل، شدد السنوار على أهمية بقاء نظام الأسد في السلطة، وكتب: "سوريا ضرورية لنا كأساس للملاذ وكمساحة للبناء والنشر، ومن خلالها يمكننا المشاركة في برنامج المقاومة لمحور القدس (المحور الإيراني)".

كما تضمنت الوثائق محاضر اجتماع جمع إيزدي مع مسؤولي حماس وحزب الله، حيث ناقشوا خطط تجديد العلاقات مع النظام السوري، بالإضافة إلى سبل تقليل رد الفعل الشعبي تجاه هذا التعاون المستقبلي.

وفي محاولة لتخفيف الانتباه على "حماس"، تم ترتيب اجتماع بين الأسد وعدد من الفصائل الفلسطينية. واستغل إسماعيل هنية هذا اللقاء لطلب الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى النظام، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في "تخفيف الغضب الشعبي" بشأن تجديد العلاقات بين حماس والنظام السوري.

 

وفي رسالة أخرى، انتقد شيخ مقرب من قيادة حماس الانتقادات العربية لتجديد العلاقات مع النظام، وقال: "نتوقع من حماس أن تقف ضد إيران في العراق، وضد بشار الأسد ونظامه في سوريا، وضد الحوثيين. حماس ممنوعة من إقامة أي علاقات ودية أو تعاون مع هؤلاء. هذا تراجع استراتيجي، وإذا تم قبوله فلن يؤدي إلا إلى انهيار حماس".

وتسلط هذه الوثائق الضوء على الروابط العميقة والمعقدة بين حماس والنظام السوري السابق، وعلى التحديات الداخلية والخارجية التي قد تواجه الحركة في حال استمرار هذه العلاقات، وسط مخاوف من ردود فعل عربية ودولية قد تؤثر على استقرارها السياسي والعسكري.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قائدين عسكريين في حماس بغزة

أكثر من 60 وفداً دولياً يبحثون في بروكسل مستقبل غزة وإصلاح السلطة الفلسطينية

يوسي كوهين: تاجر «أرجنتيني» جنّد لبنانياً أوصل الموساد إلى عماد مغنية

حماس: الاحتلال يزيح "الخط الأصفر" غرباً بغزة في خرق فاضح للاتفاق

نتنياهو: لم ننه بعد المرحلة الاولى من اتفاق غزة.. وفتح معبر رفح مرهون باستعادة الجثث

الكشف عن فحوى رسالة الرئيس الإيراني إلى بن سلمان قبل زيارته لـ"واشنطن"

الجيش الاسرائيلي يكشف: هدار غولدن كان محتجزا في نفق على عمق 25 متراً

الأخبار الرئيسية

اتفاق غزة يترنح.. الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده وينسف منازل في القطاع ويزعم اعدام 5 مقاومين بعد خروجهم من نفق

تصريحات كوهين عن "الدولة الفلسطينية في الأردن" تفجر غضب عمّان

IMG_2602

الشاباك والجيش يؤيدان إعدام الأسرى الفلسطينيين..

IMG_2601

يوسي كوهين: تاجر «أرجنتيني» جنّد لبنانياً أوصل الموساد إلى عماد مغنية

IMG_2599

اسرائيل توسع سيطرتها بـ 300 متر داخل مدينة غزة وتواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار

الاتصالات الفلسطينية