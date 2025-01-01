بزكشيان : نقل العاصمة من طهران أصبح “ضرورة” لتجنب الكارثة ولا يوجد أمامنا أي خيار آخر

طهران / وكالات /

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الخميس، بأن “هناك حاجة لنقل عاصمة الدولة من طهران”، مشيرًا إلى أن “إيران لم تعد تملك أي خيار آخر في هذا الشأن، في ظل الأزمات البيئية والعمرانية، التي تشهدها المدينة الأكبر في البلاد”.

وقال بزشكيان، خلال لقائه مع الأهالي في محافظة قزوين، بحسب ما نقلته وكالة “إرنا”: “اليوم، الواقع هو أننا لم نعد نملك خيارًا، فعملية نقل العاصمة أصبحت ضرورة”.

وأوضح أن “السبب يعود إلى مشكلات كبيرة في توفير المياه، والتي قد تؤدي، إلى جانب النمو السكاني الحضري المتزايد، إلى كارثة إنسانية”.

وبحسب وكالة “تسنيم”، تشهد طهران أول نصف خريف خالٍ من الأمطار منذ 60 عامًا، ما زاد من حدة الجفاف المستمر لخمس سنوات، وأدى إلى تدهور الموارد السطحية والجوفية.

وفي مارس/ آذار الماضي، واجهت السلطات الإيرانية أزمة مائية خطيرة في أربع محافظات دفعة واحدة وهي خراسان ورضوي، يزد، وأصفهان وطهران، نتيجة سنوات طويلة من الجفاف في هذه المناطق، وتتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية في هذه المناطق في جفاف الأنهار والمستنقعات والخزانات المائية وانخفاض كفاءة السدود.

وتشهد إيران، بشكل عام، تراجعًا حادًا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.