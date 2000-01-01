موقع غربي ينشر "قائمة اغتيالات" تستهدف أكاديميين إسرائيليين مقابل مبالغ مالية

وكالات / سما/

نشر موقع مجهول يُعتقد أنه يُدار من دولة غربية قائمة تضم أسماء أكاديميين بارزين، مرفقة بمعلوماتهم الشخصية ومبالغ مالية مقابل استهدافهم.

ونشر موقع يسمى "حركة العقاب من أجل العدالة" تهديدات مستهدفة بقتل كبار الأكاديميين الإسرائيليين، ويقدمهم باعتبارهم "مجرمين ومتعاونين مع جيش الاحتلال"، و"موزعين لأسلحة الدمار الشامل للجيش الإسرائيلي"، و"متورطين في قتل الأطفال الفلسطينيين".

وتناولت المواقع الإسرائيلية الخبر على نطاق واسع اليوم وافادت صحيفة يديعوت احرنوت بأن الموقع سالف الذكر يبدو أنه يتم تشغيله من الولايات المتحدة أو دولة غربية أخرى، ويتضمن دعوات مفتوحة للعنف، وعروضًا بمكافآت مالية للمخالفين، وحتى معلومات الاتصال بالممثلين الإقليميين - وهو أمر غير مسبوق في الماضي على هذا النطاق وبهذه التفاصيل تجاه الأكاديميين الإسرائيليين.

ينص النص الموجود على الموقع، على ما يلي: "بدلاً من استخدام العلم لخدمة الإنسانية، يستخدم هؤلاء القتلة معارفهم لقتل الأبرياء والأطفال عبر توزيع أسلحة الدمار الشامل على الجيش الإسرائيلي. وقد تلقى جميع هؤلاء الأشخاص تحذيرات خلال الأشهر القليلة الماضية لوقف أنشطتهم الإجرامية. وعندما رفضوا، وقع اختيار الحركة عليهم كأهداف مشروعة".

يدعو الموقع صراحةً الجماعات المسلحة والمنظمات "غير الحكومية" إلى المشاركة في "معاقبة" العلماء، واعدًا بـ"مكافآت مالية سخية" للجناة. بل إنه يخاطب الإسرائيليين مباشرةً، عارضًا عليهم "مكافأة مضاعفة" إذا ساهموا في "وقف سفك الدماء".

يسرد الموقع أسماء وصور عشرات الباحثين الإسرائيليين البارزين في مجالات الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب، وبعضهم معروف بصلته بصناعة الأسلحة. إلى جانب أسمائهم، تُدرج أيضًا تفاصيل مثل العنوان وبطاقة الهوية ورقم الهاتف. في بعض الحالات، نُشرت صور لجوازات سفر وتأشيرات أمريكية للأكاديميين الإسرائيليين، ولكن ليس من الواضح مكان التقاطها.

تذكر القائمة شخصيات رفيعة المستوى في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية يُؤحظ تورطها في "قتل أطفال فلسطينيين"، ومنهم: البروفيسور داني حايموفيتش، رئيس جامعة بن غوريون ورئيس لجنة رؤساء الجامعات؛ والبروفيسور دانيال زيفمان، رئيس المؤسسة الوطنية للعلوم؛ والبروفيسور إليعازر رابينوفيتش من الجامعة العبرية، وهو أحد أشهر علماء الفيزياء النووية الإسرائيليين في العالم؛ والبروفيسور إيلي ساريد من مركز سوريك للأبحاث النووية؛ والبروفيسور إيريز عتصيون، رئيس معهد الجسيمات والجسيمات الفلكية في جامعة تل أبيب.

يعرض الموقع مكافأة نقدية قدرها 2000 دولار أمريكي لمن يُعلق لافتات أمام منزل بريسلر، و20 ألف دولار أمريكي (قابلة للتفاوض) لمن يُحرق سيارتها ومنزلها، و100 ألف دولار أمريكي لمن "يقضي على الهدف.