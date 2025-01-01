رئيس الوزراء اللبناني: مستعدون للحوار مع إسرائيل والنزع الكامل لسلاح حزب الله

بيروت /سما/

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إسرائيل، ويسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة لدفع هذه العملية إلى الأمام.

وقال سلام في مقابلة مع بلومبرج "أكرر عرضنا بأن نكون مستعدين للتفاوض مع إسرائيل".

وأشار إلى اتفاقية الحدود البحرية التي توصلت إليها الحكومة السابقة، وقال إن الحل الدبلوماسي بين البلدين ممكن. وأضاف: "حتى الآن، سعت إسرائيل إلى إجراء مفاوضات، وعندما أبدينا استعدادنا لذلك، لم يوافقوا على اللقاء. ولذلك نطلب مساعدة الأمريكيين".

واتهمت إسرائيل القيادة اللبنانية مؤخرا بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله.

وفي الأيام الأخيرة، هاجمت إسرائيل عدداً كبيراً من الأهداف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.