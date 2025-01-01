  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الوزراء اللبناني: مستعدون للحوار مع إسرائيل والنزع الكامل لسلاح حزب الله

الجمعة 21 نوفمبر 2025 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء اللبناني: مستعدون للحوار مع إسرائيل والنزع الكامل لسلاح حزب الله



بيروت /سما/

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إسرائيل، ويسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة لدفع هذه العملية إلى الأمام.

وقال سلام في مقابلة مع بلومبرج "أكرر عرضنا بأن نكون مستعدين للتفاوض مع إسرائيل".

وأشار إلى اتفاقية الحدود البحرية التي توصلت إليها الحكومة السابقة، وقال إن الحل الدبلوماسي بين البلدين ممكن. وأضاف: "حتى الآن، سعت إسرائيل إلى إجراء مفاوضات، وعندما أبدينا استعدادنا لذلك، لم يوافقوا على اللقاء. ولذلك نطلب مساعدة الأمريكيين".

واتهمت إسرائيل القيادة اللبنانية مؤخرا بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله.

وفي الأيام الأخيرة، هاجمت إسرائيل عدداً كبيراً من الأهداف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

نيويورك تايمز: هنا يرسم مستقبل غزة في غياب الفلسطينيين

بالتفاصيل .. إسرائيل تتحفظ على طلب أميركي للشروع بإعادة إعمار رفح

ألبانيز : قرار مجلس الأمن 2803 خيانة للشعب الفلسطيني ويبقي غزة تحت إدارة دمية

مسؤول أمريكي يبرر مجزرة إسرائيل في غزة أمس ..

جيش الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بمدينة غزة

أكثر من 60 وفداً دولياً يبحثون في بروكسل مستقبل غزة وإصلاح السلطة الفلسطينية

حماس: الاحتلال يزيح "الخط الأصفر" غرباً بغزة في خرق فاضح للاتفاق

الأخبار الرئيسية

IMG_2601

يوسي كوهين: تاجر «أرجنتيني» جنّد لبنانياً أوصل الموساد إلى عماد مغنية

IMG_2599

اسرائيل توسع سيطرتها بـ 300 متر داخل مدينة غزة وتواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قائدين عسكريين في حماس بغزة

IMG_2596

شهيدان برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس المحتلة

نتنياهو: لم ننه بعد المرحلة الاولى من اتفاق غزة.. وفتح معبر رفح مرهون باستعادة الجثث

الاتصالات الفلسطينية