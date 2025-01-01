اسرائيل توسع سيطرتها بـ 300 متر داخل مدينة غزة وتواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار

غزة /سما/

استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الجمعة في أحدث خرق اسرائيلي لجيش الاحتلال لملف وقف اطلاق النار في اليوم ٤١ من الاتفاق.

واستشهد المواطن بلال وشح برصاص الاحتلال في شارع الطينة جنوب خان يونس في منطقة خارج سيطرة الاحتلال.

ونفذ جيش الاحتلال غارات جوية شرق خان يونس وواصل أعمال نسف المنازل شرق المدينة وداخل مدينة رفح ايضا.

وأطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النار على ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع.

ونسف جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة منازل سكنية شرق مدينة غزة.

وحسب شهود عيان نقل جيش الاحتلال الخط الأصفر ٣٠٠ متر باتجاه الغرب في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واجبر الاحتلال مئات المواطنين على النزوح تحت وقع إطلاق النار.

الاحصائيات

وخلال ٢٤ ساعة استشهد ٣٣ مواطن احدهم انتشال، بينهم ١٢طفل وثماني سيدات وأصيب ٨٨ بجراح مختلفة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٣١٢ شهيد و ٧٦٠ مصاب فيما جرى انتشال ٥٧٢ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٩٥٤٦ شهيدًا ١٧٠٨٣٣ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.