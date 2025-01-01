  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المستوطنون يواصلون ارهابهم شرق يطا

الجمعة 21 نوفمبر 2025 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يواصلون ارهابهم شرق يطا



الخليل/سما/

واصل المستوطنون اعتداءاتهم وارهابهم في محافظات الضفة الغربية، حيث هاجموا الليلة الأهالي في شرق يطا جنوب الخليل واوقعوا إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد الناشط الإعلامي في مسافر يطا، أسامة مخامرة، أن مجموعة من عصابات المستوطنين هاجمت الليلة، خربة المركز في مسافر يطا جنوب الخليل، واعتدت على الأهالي بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض.

وأوضح مخامرة أن المواطن يوسف مخامرة أُصيب في رأسه، كما أُصيب نجله محمد بجروح في الرأس والوجه، وجرى نقلهما الى المستشفى بسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر لتلقي العلاج، فيما أُصيب آخرون بإصابات طفيفة.

وأضاف أن المستوطنين قاموا بتحطيم محتويات بعض المنازل، وحاولوا سرقة عدد من رؤوس المواشي، في اعتداء جديد يأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف ترهيب سكان مسافر يطا ودفعهم للرحيل عن أراضيهم.

الأكثر قراءة اليوم

نيويورك تايمز: هنا يرسم مستقبل غزة في غياب الفلسطينيين

بالتفاصيل .. إسرائيل تتحفظ على طلب أميركي للشروع بإعادة إعمار رفح

ألبانيز : قرار مجلس الأمن 2803 خيانة للشعب الفلسطيني ويبقي غزة تحت إدارة دمية

مسؤول أمريكي يبرر مجزرة إسرائيل في غزة أمس ..

جيش الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بمدينة غزة

أكثر من 60 وفداً دولياً يبحثون في بروكسل مستقبل غزة وإصلاح السلطة الفلسطينية

حماس: الاحتلال يزيح "الخط الأصفر" غرباً بغزة في خرق فاضح للاتفاق

الأخبار الرئيسية

IMG_2599

اسرائيل توسع سيطرتها بـ 300 متر داخل مدينة غزة وتواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قائدين عسكريين في حماس بغزة

IMG_2596

شهيدان برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس المحتلة

نتنياهو: لم ننه بعد المرحلة الاولى من اتفاق غزة.. وفتح معبر رفح مرهون باستعادة الجثث

الكشف عن فحوى رسالة الرئيس الإيراني إلى بن سلمان قبل زيارته لـ"واشنطن"

الاتصالات الفلسطينية