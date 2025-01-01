المستوطنون يواصلون ارهابهم شرق يطا

الخليل/سما/

واصل المستوطنون اعتداءاتهم وارهابهم في محافظات الضفة الغربية، حيث هاجموا الليلة الأهالي في شرق يطا جنوب الخليل واوقعوا إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد الناشط الإعلامي في مسافر يطا، أسامة مخامرة، أن مجموعة من عصابات المستوطنين هاجمت الليلة، خربة المركز في مسافر يطا جنوب الخليل، واعتدت على الأهالي بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض.

وأوضح مخامرة أن المواطن يوسف مخامرة أُصيب في رأسه، كما أُصيب نجله محمد بجروح في الرأس والوجه، وجرى نقلهما الى المستشفى بسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر لتلقي العلاج، فيما أُصيب آخرون بإصابات طفيفة.

وأضاف أن المستوطنين قاموا بتحطيم محتويات بعض المنازل، وحاولوا سرقة عدد من رؤوس المواشي، في اعتداء جديد يأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف ترهيب سكان مسافر يطا ودفعهم للرحيل عن أراضيهم.