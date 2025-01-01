ابو ردينة : اسرائيل تحاول تدمير قرار مجلس الأمن والشرطة الفلسطينية بدات تدريباتها في مصر والأردن..

القاهرة /سما/

قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن بلاده تنظر في مدى جدية الإدارة الأمريكية في تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشان قطاع غزة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية عطلت مشروع القرار الروسي بشأن فلسطين ونحترم قرارهم.

وأكد "أبو ردينة" لـ"القاهرة الإخبارية" يوم الخميس، أن علاقات فلسطين مع روسيا والصين جيدة ونحن على تواصل دائم، مطالبًا الولايات المتحدة بضرورة إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وأضاف، أن إسرائيل تحاول تدمير قرار مجلس الأمن من خلال مواصلة عدوانها، كما أن إسرائيل نجحت عشرات المرات في تهميش قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى أن عناصر الشرطة الفلسطينية بدأت تدريباتها في مصر والأردن وجاهزة للقيام بدورها في قطاع غزة، مطالبًا بسرعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتفق عليها دوليًا بشأن القطاع.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إلى أن إسرائيل تريد إقناع الإدارة الأمريكية بأن فلسطين غير جاهزة للسلام، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية لم توقف العبث الإسرائيلي حتى الآن.