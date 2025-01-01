  1. الرئيسية
شهيدان برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس المحتلة

الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

استشهد، فجر اليوم الجمعة، فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال، كفر عقب، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتيين عمرو خالد أحمد المربوع (١٨ عاماً)، وسامي إبراهيم سامي مشايخ (١٦ عاماً)، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت كفر عقب، ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها، كما اعتلى قناصتها اسطح عدة مبان، وأطلقوا النار على الشبان في القرية، ما أدى الى استشهاد الفتيين المربوع ومشايخ.

