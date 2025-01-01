  1. الرئيسية
مصطفى يدعو سويسرا واليابان للاعتراف بدولة فلسطين

الخميس 20 نوفمبر 2025 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى يدعو سويسرا واليابان للاعتراف بدولة فلسطين



بروكسل/سما/

التقى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، على هامش انعقاد اجتماع المانحين في بروكسل، وزير الدولة السويسري ألكسندر فاسل، ونائب وزير الخارجية الياباني البرلمانية السيدة إيري أرفيا، كل على حدة، بحضور وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية والقانونية عمر عوض الله، وسفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماعات جهود الحكومة في الإصلاح والتطوير المؤسسي، بالإضافة للبرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، والذي يتضمن 56 برنامجا فرعيًا عبر 18 قطاعًا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة.

وقدم مصطفى الشكر لسويسرا على الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، داعيا سويسرا للانخراط بشكل أكبر في المرحلة المقبلة خاصة عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وأهمية اعتراف سويسرا بدولة فلسطين.

وثمن مصطفى الدعم الياباني السياسي الثابت تجاه حل الدولتين، والدعم المالي والتنموي وبناء المؤسسات وتعزيز القدرات، بالإضافة للجهود الاغاثية والإنسانية لشعبنا في قطاع غزة، داعيا اليابان للمساعدة في الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، بالإضافة للاعتراف بدولة فلسطين لدعم حل الدولتين والحفاظ عليه.

