بسمة بوسيل تدعم تامر حسني بعد عمليته الجراحية وتثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل

سما / وكالات

شهد الوسط الفني حالة من القلق والترقب بعد انتشار أنباء عن خضوع الفنان تامر حسني لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، وهو ما أثار اهتمام محبيه وزملائه من الفنانين على حد سواء، الذين حرصوا على الاطمئنان عليه والدعاء له بالشفاء العاجل.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الصحافي هاني عزب عبر حسابه على فيسبوك، يوثّق رد فعل الفنانة زينة أثناء تواجدها على السجادة الحمراء لفيلمها الجديد “بنات الباشا” ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”. بدا على زينة الدهشة والصدمة فور سماعها خبر الحالة الصحية لتامر، قبل أن تنسحب بسرعة دون الإدلاء بأي تعليق إضافي.

في الوقت نفسه، حرصت الفنانة بسمة بوسيل على توجيه رسالة دعم لطليقها تامر حسني، بعد انتشار صورته من داخل المستشفى. وأكدت للجمهور أنه سيستعيد صحته قريباً بإذن الله، داعية المتابعين إلى الدعاء له بالشفاء. هذه الرسالة حظيت بتفاعل واسع من جمهورها وجمهور تامر على حد سواء، وانطلقت موجة من الدعوات والدعم المعنوي للفنان الذي يحظى بعلاقة محبة طويلة مع جمهوره.

كما عبّر عدد كبير من النجوم عن تضامنهم مع تامر، حيث نشر الفنان محمد إمام صورة له من المستشفى مرفقة برسالة تمنى فيها له الشفاء العاجل وعودة سريعة إلى نشاطه الفني. ووجّهت الفنانة إيناس عز الدين كلمات دافئة لوصف تامر بأنه صاحب قلب طيب ومواقف إنسانية، متمنية له تجاوز هذه الوعكة بسلام. وانضم المخرج محمد دياب برسالة دعم عبّر فيها عن ثقته بقدرة الفنان على التعافي، بينما كتب الفنان حمادة هلال رسالة مليئة بالدعوات بالصحة والعافية، مؤكدًا وقوفه إلى جانبه في هذه المرحلة الحرجة.

هذا الاهتمام الجماهيري والفني يعكس مكانة تامر حسني الكبيرة في قلوب محبيه وزملائه، وسط توقعات بأن يعود قريباً لممارسة نشاطه الفني بعد استعادة صحته.