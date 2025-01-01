  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

جنيف: 51 دولة تدعو وكالة الطاقة الذرية لتقديم مساعدة عاجلة لدولة فلسطين

الخميس 20 نوفمبر 2025 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنيف: 51 دولة تدعو وكالة الطاقة الذرية لتقديم مساعدة عاجلة لدولة فلسطين



جنيف/وكالات/

أكدت 51 دولة، بينها تركيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والصين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تلعب دورا في تقديم مساعدة عاجلة وطويلة الأمد لدولة فلسطين لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك حول الوضع الإنساني في غزة، وقعت عليه 51 دولة أثناء اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، وتلاه المندوب الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

ورحب البيان، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام به وتنفيذه.

وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة.

وذكر البيان، أن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة "أقل بكثير" مما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاق.

وأضاف "في ظل هذا الوضع الإنساني المتدهور، نعتقد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها أن تلعب دورا مهما في تقديم مساعدة عاجلة وطويلة الأمد لدولة فلسطين لتخفيف المحنة الإنسانية في غزة".

وطلب البيان من الوكالة المساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد لدولة فلسطين، في مجال الطب النووي، والاختبارات غير المدمرة، وتقييم تلوث التربة والهواء والمياه.

الأكثر قراءة اليوم

28 شهيدا في مجازر اسرائيلية في قطاع غزة ..

مشارك برحلة منظمة مرتبطة بالاحتلال لتهجير سكان غزة يكشف تفاصيلها

مسؤول أميركي: نشر أول قوة دولية في غزة مطلع 2026..

بهذه الطريقة.. نقاش إسرائيلي “صاخب” يكشف تفاصيل “مروعة” لمشروع قانون إعدام الأسرى

الرئيس عباس يشيد بموقف ولي العهد السعودي برهنه التطبيع مع إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية: موقف شجاع

الولايات المتحدة: تكساس تدرج الإخوان المسلمين ومنظمة "كير" في قائمة الإرهاب

محمد بن سلمان يطالب بضمانة أميركية لقيام دولة فلسطينية خلال 5 سنوات

الأخبار الرئيسية

غزة

نيويورك تايمز: هنا يرسم مستقبل غزة في غياب الفلسطينيين

ألبانيز : قرار مجلس الأمن 2803 خيانة للشعب الفلسطيني ويبقي غزة تحت إدارة دمية

GettyImages-2126511331

بالتفاصيل .. إسرائيل تتحفظ على طلب أميركي للشروع بإعادة إعمار رفح

مسؤول أمريكي يبرر مجزرة إسرائيل في غزة أمس ..

IMG_2591

أسير فلسطيني سابق يروي ويلات قاسية عاشها داخل سجن إسرائيلي: اغتُصبت بـ”كلب بوليسي” وتمنيت الموت

الاتصالات الفلسطينية