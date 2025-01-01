جنيف: 51 دولة تدعو وكالة الطاقة الذرية لتقديم مساعدة عاجلة لدولة فلسطين

جنيف/وكالات/

أكدت 51 دولة، بينها تركيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والصين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تلعب دورا في تقديم مساعدة عاجلة وطويلة الأمد لدولة فلسطين لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك حول الوضع الإنساني في غزة، وقعت عليه 51 دولة أثناء اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، وتلاه المندوب الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

ورحب البيان، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام به وتنفيذه.

وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة.

وذكر البيان، أن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة "أقل بكثير" مما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاق.

وأضاف "في ظل هذا الوضع الإنساني المتدهور، نعتقد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها أن تلعب دورا مهما في تقديم مساعدة عاجلة وطويلة الأمد لدولة فلسطين لتخفيف المحنة الإنسانية في غزة".

وطلب البيان من الوكالة المساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد لدولة فلسطين، في مجال الطب النووي، والاختبارات غير المدمرة، وتقييم تلوث التربة والهواء والمياه.