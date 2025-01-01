  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أمريكي يبرر مجزرة إسرائيل في غزة أمس ..

الخميس 20 نوفمبر 2025 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي يبرر مجزرة إسرائيل في غزة أمس ..



واشنطن/سما/

اتهم مسؤول أمريكي يوم الأربعاء، حركة "حماس" بالسعي إلى خرق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن "حماس تهدف إلى خرق وقف إطلاق النار وعدم الوفاء بالتزامها بشأن نزع السلاح"، حسب زعمه.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته: "إن هذه الأساليب اليائسة ستفشل"، على حد تعبيره.

وأشارت حوادث إطلاق النار المتكررة إلى هشاشة وقف إطلاق النار، تزامناً مع تبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بشأن "انتهاكات" للهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وهي المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية إن غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 25 فلسطينياً على الأقل، الأربعاء، في مناطق بقطاع غزة خاضعة لسيطرة "حماس" منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الهش في أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن 12 مواطناً قتلوا، بينهم 3 نساء و6 أطفال، جراء قصف إسرائيلي في حي "الزيتون" شرق مدينة غزة، بينما قتل اثنان في غارتين على حي "الشجاعية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت أهدافاً تابعة لحركة "حماس"، في أنحاء القطاع، بعد أن أطلق عناصر من الحركة النار على قواته في انتهاك لوقف إطلاق النار المستمر منذ نحو 6 أسابيع. ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

ونددت "حماس" بالضربات الإسرائيلية، واصفة إياها بـ "التصعيد الخطير"، كما حثت الولايات المتحدة على الوفاء بتعهداتها المعلنة، والضغط "الفوري والجاد" على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار ووقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

28 شهيدا في مجازر اسرائيلية في قطاع غزة ..

مشارك برحلة منظمة مرتبطة بالاحتلال لتهجير سكان غزة يكشف تفاصيلها

مسؤول أميركي: نشر أول قوة دولية في غزة مطلع 2026..

بهذه الطريقة.. نقاش إسرائيلي “صاخب” يكشف تفاصيل “مروعة” لمشروع قانون إعدام الأسرى

الرئيس عباس يشيد بموقف ولي العهد السعودي برهنه التطبيع مع إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية: موقف شجاع

الولايات المتحدة: تكساس تدرج الإخوان المسلمين ومنظمة "كير" في قائمة الإرهاب

محمد بن سلمان يطالب بضمانة أميركية لقيام دولة فلسطينية خلال 5 سنوات

الأخبار الرئيسية

غزة

نيويورك تايمز: هنا يرسم مستقبل غزة في غياب الفلسطينيين

ألبانيز : قرار مجلس الأمن 2803 خيانة للشعب الفلسطيني ويبقي غزة تحت إدارة دمية

GettyImages-2126511331

بالتفاصيل .. إسرائيل تتحفظ على طلب أميركي للشروع بإعادة إعمار رفح

IMG_2591

أسير فلسطيني سابق يروي ويلات قاسية عاشها داخل سجن إسرائيلي: اغتُصبت بـ”كلب بوليسي” وتمنيت الموت

في يوم الطفل العالمي.. استشهاد أكثر من 19 ألف طفل من طلبة المدارس في فلسين..

الاتصالات الفلسطينية