مسؤول أمريكي يبرر مجزرة إسرائيل في غزة أمس ..

واشنطن/سما/

اتهم مسؤول أمريكي يوم الأربعاء، حركة "حماس" بالسعي إلى خرق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن "حماس تهدف إلى خرق وقف إطلاق النار وعدم الوفاء بالتزامها بشأن نزع السلاح"، حسب زعمه.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته: "إن هذه الأساليب اليائسة ستفشل"، على حد تعبيره.

وأشارت حوادث إطلاق النار المتكررة إلى هشاشة وقف إطلاق النار، تزامناً مع تبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بشأن "انتهاكات" للهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وهي المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية إن غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 25 فلسطينياً على الأقل، الأربعاء، في مناطق بقطاع غزة خاضعة لسيطرة "حماس" منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الهش في أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن 12 مواطناً قتلوا، بينهم 3 نساء و6 أطفال، جراء قصف إسرائيلي في حي "الزيتون" شرق مدينة غزة، بينما قتل اثنان في غارتين على حي "الشجاعية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت أهدافاً تابعة لحركة "حماس"، في أنحاء القطاع، بعد أن أطلق عناصر من الحركة النار على قواته في انتهاك لوقف إطلاق النار المستمر منذ نحو 6 أسابيع. ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

ونددت "حماس" بالضربات الإسرائيلية، واصفة إياها بـ "التصعيد الخطير"، كما حثت الولايات المتحدة على الوفاء بتعهداتها المعلنة، والضغط "الفوري والجاد" على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار ووقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني.