وزير الداخلية الألماني يؤيد سحب الجنسية من مؤيدي حركة “حماس”



أيد وزير الداخلية الألماني، الأربعاء، قرار برلين تجريد رجل من الجنسية الألمانية بسبب دعمه لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قائلاً إن أي شخص حصل على الجنسية لا بد أن يسحبها منه إذا ثبت عدم التزامه بقيم الدولة.

يأتي القرار في وقت تشدد فيه ألمانيا القواعد الخاصة بالهجرة والحصول على الجنسية وسط جدال بشأن الانتماءات للدولة ومع صعود اليمين المتطرف.

ويعبر كثير من السياسيين الألمان عن قلقهم إزاء دعم مئات الآلاف من المهاجرين ممن وصلوا إلى ألمانيا من الشرق الأوسط خلال الأعوام العشرة الماضية لـ “حماس” والهجوم الذي شنته على إسرائيل قبل عامين.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت في مؤتمر صحافي: “الحاصلون على الجنسية الألمانية، من بينهم حاملو الجنسية المزدوجة، سبق أن أعلنوا التزامهم بالقيم الألمانية”.

وأضاف: “إذا اتضح أن هذا كان تضليلاً متعمدًا، وأنهم لا يلتزمون بالقيم… فمن الممكن سحب الجنسية منهم”.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الرجل السوري الذي وصل برلين في صغره نشر صورة على إنستغرام بعد يوم واحد من حصوله على الجنسية الألمانية ظهر فيها اثنان من مقاتلي “حماس” وعلّق عليها: “أبطال فلسطين”.

وذكرت وسائل إعلام أن أجهزة الأمن أبلغت مكتب الهجرة في برلين بالواقعة واعتبرتها تنطوي على تضليل بعد أن أعلن الرجل الولاء للقيم الألمانية.

ومنذ تعديل قانون الحصول على الجنسية الألمانية في يونيو/حزيران 2024، يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية إعلان التزامهم بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر والمسؤولية التاريخية الخاصة لألمانيا، لا سيما في ما يتعلق بحماية حياة اليهود.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن الرجل السوري لفت انتباه الشرطة عدة مرات خلال مظاهرات مناصرة للفلسطينيين.

وأضافت أن مسؤولي الهجرة أبلغوا الرجل بسحب الجنسية الألمانية منه. ولم يرد مكتب الهجرة حتى الآن على طلب للتعليق، لكن رئيس بلدية برلين كاي فاغنر شكره في منشور على “إكس” على سرعة تعامله مع القضية.