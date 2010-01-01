فلسطيني يكشف تفاصيل تهريبه من غزة لجنوب إفريقيا عبر منظمة مشبوهة

غزة/سما/

كشف مواطن فلسطيني تفاصيل خروجه عبر منظمة مشبوهة تُدعى 'المجد'، من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا عبر إسرائيل.

تواصل بشير مع المنظمة عبر رقم في إعلان على فيسبوك وطلبت 1400 دولار للشخص الواحد.

عند السفر، طلب منهم الحضور عند الساعة الثالثة فجرا إلى حافلات كانت بالانتظار، وتوجهوا إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

في المطار، مرروا جوازاتهم من أجهزة الفحص دون أن يختموا عليها، وأُبلغوا أن الوجهة ستكون إندونيسيا لكن تم تحويلهم إلى جنوب إفريقيا.

أشار بشير إلى أن منظمة 'المجد' أرسلت له معلومات الفندق الذي سيقيم فيه في جوهانسبرغ لأسبوع.

وصف بشير رحلته بأنها 'مسألة بقاء على قيد الحياة'، مضيفا أنهم لم يوقعوا على أي ورقة تعهد بعدم العودة إلى غزة.

تأسست 'المجد' عام 2010 في ألمانيا، ولا يوجد لها أي نشاط على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

في 13 نوفمبر، احتجزت سلطات مطار 'أو آر تامبو' في جوهانسبورغ 153 فلسطينيا لعدة ساعات بعد أن هبطوا على متن رحلة من مطار رامون.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجنوب إفريقيا، محذرة من الشركات التي تغرر بالفلسطينيين.