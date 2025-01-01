  1. الرئيسية
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الخميس 20 نوفمبر 2025
رام الله/سما/

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافٍيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً الى حار مغبرا احيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً الى حار مغبرا احيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام وحاراً نسبياً الى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو صافٍيا الى غائم جزئي، حاراً نسبياً الى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

