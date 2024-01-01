  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أكبر سلسلة متاجر في فنلندا توقف نهائيا بيع البضائع الإسرائيلية

الخميس 20 نوفمبر 2025 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر سلسلة متاجر في فنلندا توقف نهائيا بيع البضائع الإسرائيلية



هلسنكي/وكالات/

أعلنت مجموعة S Group، أكبر سلسلة متاجر للبقالة في فنلندا، وقف بيع البضائع القادمة من إسرائيل، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الفنلندية.

وجاء في بيان الشركة: "مجموعة S Group لن تبيع بعد الآن بضائع من إسرائيل"، وأوضحت التقارير أن القرار تم اتخاذه في سبتمبر الماضي، ويرتبط بمقترح المفوضية الأوروبية بتعليق أقسام التجارة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وبحسب تصريحات نينا إلوما، مديرة الاستدامة في الشركة، فإن "مجموعة S Group تراقب عن كثب تقدم مفاوضات السلام وقرارات الاتحاد الأوروبي وهي مستعدة لإعادة النظر في قرارها إذا لزم الأمر".

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا للمجلس الأوروبي يدعو لتعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء من اليمين المتطرف في حكومة إسرائيل و"المستوطنين العنيفين".

وأوضحت المفوضية أن هذا الاقتراح يأتي بعد مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث خلصت إلى أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية تشكل انتهاكا لعناصر أساسية تتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يخول الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من طرف واحد.

وحسب البيان، فإن التعليق يشمل الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة في الاتفاقية، ما يعني عمليا فقدان الواردات من إسرائيل وصولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية، وبالتالي، ستخضع هذه السلع لرسوم جمركية بنفس مستوى الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه الإجراءات التجارية ستؤدي في حال اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بحوالي 227 مليون يورو. ولن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث يمثل 32% (15,9 مليار يورو) من إجمالي صادرات إسرائيل من السلع في عام 2024، بينما تعد إسرائيل الشريك التجاري رقم 31 للاتحاد الأوروبي.

الأكثر قراءة اليوم

"بيت بيت سنطهر رفح".. ميليشيا أبو شباب تزعم التعاون مع "مجلس السلام" في حملة أمنية جنوب قطاع غزة

وزير بحكومة نتنياهو يرد على شرط محمد بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل

صور: فستان ميلانيا ترامب الأخضر.. دبلوماسية ناعمة بلون العلم السعودي خلال استقبال بن سلمان

سلام مترنح.. تعقيدات خطة غزة ومخاطرها

هكذا وصف البرادعي قرار مجلس الأمن بشأن غزة وخطة ترامب للسلام

مسؤول أميركي: نشر أول قوة دولية في غزة مطلع 2026..

اسرائيل غاضبة من لقاء يتكوف والحية: يمثل اعترافا بمكانة حماس

الأخبار الرئيسية

محمد بن سلمان يطالب بضمانة أميركية لقيام دولة فلسطينية خلال 5 سنوات

مشارك برحلة منظمة مرتبطة بالاحتلال لتهجير سكان غزة يكشف تفاصيلها

ألمانيا ترفض التوصية بتمديد ولاية الأونروا..وفاديفول: ننتظر تغييراً ملحوظاً

28 شهيدا في مجازر اسرائيلية في قطاع غزة ..

مسؤول أميركي: نشر أول قوة دولية في غزة مطلع 2026..

الاتصالات الفلسطينية