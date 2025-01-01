محمد بن سلمان يطالب بضمانة أميركية لقيام دولة فلسطينية خلال 5 سنوات

واشنطن / وكالات /

يتوقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تضمن واشنطن إطلاق مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية تُختتم خلال خمس سنوات.

فُسِّرت هذه التصريحات، حسب مقال المعلق نحوم برنيع في صحيفة يديعوت احرنوت على أنها التزام غير مُلزم.

وأوضح الأمير في محادثات أجراها في واشنطن عقب لقائه ترامب أنه يعتقد أن القوة الدولية المزمع تشكيلها في غزة لن تضم جنودًا من أي دولة عربية أو إسلامية، بحجة أن الجنود المسلمين لن يقاتلوا حماس أو ينزعوا سلاحها.

ويضيف المعلق الإسرائيلي قائلا": إذا لم يقاتل المسلمون حماس، فالسؤال المطروح هو: من سيقاتل؟ قد يكون الجواب أن القوة الدولية لن تُنشأ، أو ستُنشأ فقط كإطار غير فعال، مثل اليونيفيل في لبنان. المرشحون لمحاربة حماس هم من يقاتلونها الآن - إسرائيل، وإلى حد ما، السلطة الفلسطينية."

تُمثّل زيارة بن سلمان المظفّرة لواشنطن نقطة تحوّل في تاريخ السعودية، وفي السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. رؤية الأمير بعيدة المدى - لبلاده، ولإسرائيل، وللمنطقة بأسرها.