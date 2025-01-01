  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

محمد بن سلمان يطالب بضمانة أميركية لقيام دولة فلسطينية خلال 5 سنوات

الخميس 20 نوفمبر 2025 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان يطالب بضمانة أميركية لقيام دولة فلسطينية خلال 5 سنوات



واشنطن / وكالات /

يتوقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تضمن واشنطن إطلاق مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية تُختتم خلال خمس سنوات.

فُسِّرت هذه التصريحات، حسب مقال المعلق نحوم برنيع في صحيفة يديعوت احرنوت على أنها التزام غير مُلزم.

وأوضح الأمير في محادثات أجراها في واشنطن عقب لقائه ترامب أنه يعتقد أن القوة الدولية المزمع تشكيلها في غزة لن تضم جنودًا من أي دولة عربية أو إسلامية، بحجة أن الجنود المسلمين لن يقاتلوا حماس أو ينزعوا سلاحها.

ويضيف المعلق الإسرائيلي قائلا": إذا لم يقاتل المسلمون حماس، فالسؤال المطروح هو: من سيقاتل؟ قد يكون الجواب أن القوة الدولية لن تُنشأ، أو ستُنشأ فقط كإطار غير فعال، مثل اليونيفيل في لبنان. المرشحون لمحاربة حماس هم من يقاتلونها الآن - إسرائيل، وإلى حد ما، السلطة الفلسطينية."

تُمثّل زيارة بن سلمان المظفّرة لواشنطن نقطة تحوّل في تاريخ السعودية، وفي السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. رؤية الأمير بعيدة المدى - لبلاده، ولإسرائيل، وللمنطقة بأسرها.

الأكثر قراءة اليوم

"بيت بيت سنطهر رفح".. ميليشيا أبو شباب تزعم التعاون مع "مجلس السلام" في حملة أمنية جنوب قطاع غزة

وزير بحكومة نتنياهو يرد على شرط محمد بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل

صور: فستان ميلانيا ترامب الأخضر.. دبلوماسية ناعمة بلون العلم السعودي خلال استقبال بن سلمان

سلام مترنح.. تعقيدات خطة غزة ومخاطرها

هكذا وصف البرادعي قرار مجلس الأمن بشأن غزة وخطة ترامب للسلام

مسؤول أميركي: نشر أول قوة دولية في غزة مطلع 2026..

اسرائيل غاضبة من لقاء يتكوف والحية: يمثل اعترافا بمكانة حماس

الأخبار الرئيسية

مشارك برحلة منظمة مرتبطة بالاحتلال لتهجير سكان غزة يكشف تفاصيلها

ألمانيا ترفض التوصية بتمديد ولاية الأونروا..وفاديفول: ننتظر تغييراً ملحوظاً

28 شهيدا في مجازر اسرائيلية في قطاع غزة ..

مسؤول أميركي: نشر أول قوة دولية في غزة مطلع 2026..

الرئيس عباس يشيد بموقف ولي العهد السعودي برهنه التطبيع مع إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية: موقف شجاع

الاتصالات الفلسطينية