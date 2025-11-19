  1. الرئيسية
غوتيريش يدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير

الأربعاء 19 نوفمبر 2025 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير



نيويورك/وكالات/

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم حقه في تقرير مصيره واستقلاله.

جاء ذلك في بيانٍ على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، يوم الأربعاء، لمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يُحتفل به سنويا في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأوضح غوتيريش أن يوم التضامن هذا العام يأتي بعد "عامين من المعاناة الشديدة وما أعقبها من بداية وقف إطلاق نار ملِح" في قطاع غزة، في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

وصرح بأن "الفلسطينيين الناجين في قطاع غزة ينعون فقدان عشرات الآلاف من أصدقائهم وأفراد عائلاتهم، ثلثهم تقريبًا من الأطفال".

وأشار إلى تفشي الجوع والمرض والصدمات النفسية في المنطقة التي تحولت فيها المدارس والمنازل والمستشفيات إلى خراب.

ولفت إلى استمرار الظلم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، قائلاً: "هناك عمليات عسكرية إسرائيلية، وعنف مستعمرين، وتوسعات استعمارية، وعمليات إخلاء، وهدم، وتهديدات بالضم (الضفة إلى السيادة الإسرائيلية)".

وفي استذكاره لمئات الشهداء الفلسطينيين العاملين بالمجال الإنساني، ومعظمهم من موظفي الأمم المتحدة، قال غوتيريش: "هذه أكبر خسارة في صفوف العاملين في تاريخ المنظمة".

كما أوضح بأن "عدد الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم خلال الهجمات الإسرائيلية، يفوق عدد ضحايا الصحفيين في أي نزاع منذ الحرب العالمية الثانية".

وأسفرت الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، عن استشهاد 255 من العاملين في مجال الإعلام.

وختم غوتيريش قائلا: "دعونا نستلهم من الشعب الفلسطيني نفسه الصمود والأمل، دعونا نتضامن من أجل حق الفلسطينيين في الكرامة والعدالة وتقرير المصير".

