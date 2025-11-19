  1. الرئيسية
24 شهيدا في خرق إسرائيلي لوقف إطلاق في قطاع غزة ..

الأربعاء 19 نوفمبر 2025 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

استشهد 24  مواطنا على الأقل وأصيب آخرون منذ صباح اليوم الأربعاء، في سلسلة خروقات إسرائيلية لملف وقف إطلاق النار في جنوب القطاع ومدينة غزة.

فقد استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرون على الأقل، جراء قصفٍ جوي استهدف تجمعًا للمواطنين على ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر بجروح في استهدافٍ نفّذه الاحتلال لمجموعة من الأهالي قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبالتزامن، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في قصفٍ استهدف مبنى الأوقاف بالقرب من منطقة عسقولة جنوب شرق مدينة غزة.

وفي وقتٍ سابق من ظهر اليوم، استشهد مواطن وأصيب اثنان في قصفين منفصلين بخان يونس جنوب القطاع، في مناطق تقع غرب "الخط الأصفر".

وقال جيش الاحتلال أن هناك محاولة لاغتيال قادة في كتائب القسام  منهم رئيس كتيبة الزيتون والشرطة البحرية،ردًا على إطلاق نار استهدف قوات الجيش في غزة سابقًا

