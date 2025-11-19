الرئيس عباس يشيد بموقف ولي العهد السعودي برهنه التطبيع مع إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية: موقف شجاع

رام الله/سما/

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، عن “تقديره العميق” لموقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، والذي رهن فيه التطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطين.

وقال عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “ثمن هذه المواقف الشجاعة التي تؤكد صلابة وثبات والتزام الموقف السعودي الدائم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بشكل واضح وراسخ، وحماية الشرعية الفلسطينية”.

وأضاف أن القيادة السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده (رئيس مجلس الوزراء)، تبذل جهودا حثيثة لتجسيد حل الدولتين باعتباره “المدخل الأساس لتحقيق سلام عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وأكد الرئيس الفلسطيني حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر مع المملكة، بما يخدم الهدف المشترك المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان ولي العهد السعودي قال مساء الثلاثاء بمؤتمر صحفي مع ترامب في البيت الأبيض: “نرغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل) ضمن مسار يضمن حل الدولتين والسلام بين فلسطين وإسرائيل”.

ويرغب ترامب في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين – لكن الرياض ترهن الأمر بإيجاد مسار يضمن قيام دولة فلسطينية.