حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 393 خرقا للاتفاق وقتل 279 فلسطينيا

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 393 خرقا لوقف إطلاق النار المبرم مع حركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 279 فلسطينيا.

وقال المكتب في بيان الأربعاء، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 393 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر عن استشهاد 279 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 652 آخرين".

وأدان البيان "بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق".

وأوضح أن خروقات إسرائيل أسفرت أيضا عن "اعتقال 35 مواطنا بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع".

وعن تفاصيل الخروقات، قال المكتب إنها شملت انتهاكات متعددة، منها "113 عملية إطلاق نار مباشر، و17 عملية توغل تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية".

وبشكل شبه يومي منذ وقف النار في 10 أكتوبر، تقتل إسرائيل فلسطينيين بالقطاع، وتصيب آخرين، بذريعة تجاوزهم "الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه تل أبيب بموجب الاتفاق، ويضم أكثر من نصف مساحة القطاع.

المكتب حمل "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، واستمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة".

كما طالب "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".

والاثنين، أُصيب أكثر من 10 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلتين على محيط مدرسة ومركز إيواء في حي الدرج وسط مدينة غزة، وفق بيان متحدث الدفاع المدني محمود بصل.

وبدأت الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر 2023 وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.