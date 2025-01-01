  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمال الخليل

الأربعاء 19 نوفمبر 2025 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمال الخليل



القدس المحتلة/سما/

نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 100 فلسطيني من بلدة بيت أمّر شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أغلق كافة مداخلها.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 3 آخرين أحدهم في حالة خطرة، إثر عملية دهس وطعن عند مفترق "غوش عتصيون"، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، نفذها فلسطينيان أحدهما من بلدة بيت أمّر قتلا برصاص إسرائيلي على الفور.

الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة اتصال رسمية مع إسرائيل أبلغتها "باستشهاد عمران الأطرش من مدينة الخليل، ووليد محمد صبارنة من بلدة بيت أمر، بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما"، قرب بيت لحم جنوبي الضفة.

وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمّر فجر الأربعاء، ودهمت عشرات المنازل من بينها منزل عائلة صبارنة وحطمت محتوياته.

وبينوا أن الجيش شرع بعملية اعتقالات واسعة في البلدة، طالت نحو 100 فلسطيني، حيث حول الملعب البلدي في البلدة إلى مركز توقيف وتحقيق ميداني.

وأظهرت مقاطع فيديو قوات من الجيش الإسرائيلي وهي تقتاد فلسطينيين مقيدين في البلدة، كما أغلق الجيش كل مداخل البلدة بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية ومنع التنقل من وإلى البلدة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية بحسب شهود عيان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1076 وإصابة نحو 10 آلاف و700، واعتقال أكثر من 20 ألفا و500، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.

