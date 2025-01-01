تنظيم "شبيبة التلال" الاستيطاني الإرهابي يعتزم إدخال مندوبين عنه لحزب الليكود

القدس المحتلة/سما/

أعلن التنظيم الاستيطاني الإرهابي "شبيبة التلال"، عن عزمه إدخال مندوبين عنه إلى حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بهدف التأثير على صناع القرار والحصول على دعم أعضاء كنيست لمندوبي التنظيم الإرهابي.

ويأتي ذلك في موازاة تصاعد اعتداءات عناصر "شبيبة التلال" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي تشمل قتل وإصابة فلسطينيين بإطلاق نار واعتداءات جسدية وحرق ممتلكات واستهداف قاطفي الزيتون واستيلاء على أراضي وإقامة بؤر استيطانية.

وجاء في بيان للتنظيم الإرهابي أنه "نحن في التلال سنرشح مندوبين لعضوية المجلس المركزي لليكود في فرع بنيامين (التسمية التي تطلق على المستوطنات في منطقة رام الله). ونواجه منذ سنوات طويلة تحديات داخلية وخارجية ونمنع بأجسادنا السيطرة الفلسطينية على بلادنا. وكي نستمر وننجح في هذه المهمة الهامة، نحاول إدخال عدد من المندوبين من التلال إلى المجلس المركزي لليكود، من أجل التأثير على أعضاء الكنيست والوزراء".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن هذه الخطوة لا تزال في بدايتها ويصعب التقدير الآن مدى نجاحهم في الانتخابات الداخلية لقائمة مرشحي الليكود لانتخابات الكنيست المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قسما من عناصر التنظيم الإرهابي هم "أشخاص إشكاليون جدا، وبعضهم اعتقلوا في الماضي بشبهة ارتكاب جرائم قومية"، وأن تغلغل عناصر في التنظيم إلى حزب الليكود بدأ بشكل غير معلن منذ سنوات، ويأتي الإعلان الآن في أعقاب إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية، هذا الأسبوع، وأثار "خلافا" بين قادة المستوطنين والتنظيم الإرهابي.

وكان يتواجد في البؤرة الاستيطانية التي تم إخلاؤها عناصر "شبيبة التلال"، الذين استولوا على أراض من دون أن يأخذوا أي جهة بعين الاعتبار، وبدون تنسيق مع أي جهة، حسب الصحيفة، "ونصبوا أنفسهم كمالكين للأراضي"، التي يخطط مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" ومديرية شرعنة البؤر الاستيطانية التي أقامها الوزير بتسلئيل سموتريتش، لبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في هذه الأراضي الفلسطينية.

وأفادت الصحيفة بأن البؤرة الاستيطانية التي تم إخلاؤها هذا الأسبوع مشابهة للبؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، أي أنه تم إقامتها بعد استيلاء عناصر "شبيبة التلال" على الأرض، وأن التخوف في صفوفهم هو أن يتم إخلاء بؤر استيطانية أخرى لصالح توسيع مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة، وأحد أسباب تشكيل "شبيبة التلال" قائمة مرشحين في الليكود هو منع إخلاء بؤر استيطانية.

وأضافت الصحيفة أن مؤيدي قائمة "شبيبة التلال" هم "أشخاص متطرفون جدا وجرى اعتقالهم والتحقيق معهم لدى الشاباك بشبهة ارتكاب جرائم قومية (إرهابية). وحتى أنهم عندما حضروا إلى مقر الليكود في تل أبيب كي يقدموا قائمتهم، أوقفهم أفراد شرطة تحريين واعتقلوا أحدهم بشبهة ارتكاب عمليات تدفيع ثمن" ضد فلسطينيين.

وستجري الأسبوع المقبل الانتخابات الداخلية لقائمة مرشحي حزب الليكود في الانتخابات العامة المقبلة للكنيست، وسيشارك مندوبو "شبيبة التلال" في إقرار هوية الذين سينتخبون لعضوية المجلس المركزي للحزب في السنوات المقبلة.

وستنافس قائمة "شبيبة التلال" قوائم أخرى في الليكود، بينها قائمة يقودها رئيس "مجلس مستوطنات بنيامين"، يسرائيل غانتس، وعضو الكنيست من الليكود، أفيحاي بوارون.

وأعلن نتنياهو، أمس، في ظل تصاعد إرهاب "شبيبة التلال" أنه سيعقد اجتماعين، غدا، للتداول في هذه الظاهرة، وسيتناول أحد الاجتماعين مواجهة إرهاب المستوطنين "بأدوات تربوية" والآخر بأدوات قضائية.

وذكرت وسائل إعلام أنه دُعي إلى هذه المداولات وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير القضاء، ياريف ليفين، وكذلك عرّابي المستوطنين المتطرفين، الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى جانب ضباط شرطة ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، ومندوبين عن الشاباك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة قولها إنه خلال هذين الاجتماعين سيسعى الوزراء إلى رصد ميزانية لتمويل "الأدوات التربوية والقضائية"، بينما يتوقع أن يوصي رئيس الشاباك، دافيد زيني، بالإشراف على عناصر في "شبيبة التلال" من خلال أصفاد إلكترونية، لكن ليس متوقعا أن توافق الحكومة على خطوة كهذه.