الاحتلال يعترض قارب صيادين في غزة ويقتادهم إلى جهة مجهولة

غزة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، ثلاثة صيادين فلسطينيين بعد اعتراض قاربهم في عرض بحر قطاع غزة.

وأفاد مسؤول لجان الصيادين، زكريا بكر، في تصريحات صحفية، بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين.

وأوضح أن الاعتداء وقع على بعد "أمتار محدودة" فقط من ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، حيث حاصرت الزوارق المركب واعتقلت ثلاثة صيادين كانوا على متنه، قبل أن تتوجه بهم إلى جهة مجهولة.

وكشف بكر عن هوية المعتقلين، وهم: خالد يوسف شملة، وحسن جمال النعمان، ومحمود سعيد الصعيدي.